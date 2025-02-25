Esenler'in Tarihi Kitaplarla Yaşanıyor - Son Dakika
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Esenler'in Tarihi Kitaplarla Yaşanıyor

Cihan Aktaş, Esenler'in dönüşümünü 7 yıllık çalışma ile kitaplaştırdı, hikayeleri paylaştı.

25.02.2025 23:16
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Yazar Cihan Aktaş, Esenler'in köyden ilçeye dönüşüm sürecini, bölge sakinlerinin görüşleriyle zenginleştirerek, 7 yıllık bir çalışma sonucunda kaleme aldı.

"Rüzgarla İyi Geçinmek-Esenler'in Kuruluşu" ve "Sokaklar Unutmuyor- Esenler'in Hafızası" adlı eserlere imza atan Aktaş'ın bu çalışmaları, Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi yayınlarından okurla buluştu.

Hayata geçirilen kapsamlı çalışmalar, "Bir Şehrin İki Hikayesi" başlığıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde tanıtıldı.

Lansmanda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Esenler'in turistik bir merkez olduğunu, hatta İstanbul'un tarımsal ihtiyaçlarının bu bölgeden karşılandığını söyledi.

Göksu, Esenler'i Litros ve Avas köylerinin oluşturduğunu belirterek, bölgenin aynı zamanda İstanbul'un bir hava merkezi konumunda olduğunu anlattı.

İstanbul en genç nüfusuna sahip bir ilçe olduklarına işaret eden Göksu, "Şehirlerimizin hikayesi insanımızın üzerindeki ruhla beraber ortaya çıkıyor. Eğer siz bir şehre gönlünüzü açarsanız, o şehir size esrarını açar. O şehir size esrarını açarsa, şehirle gönül bütünlüğü sağlarsınız." dedi.

Tevfik Göksu, her insanın da bir hayat hikayesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehirlerin de hikayesi vardır. Bugün lansmanını yapmış olduğumuz her iki kitapta Esenler'in yazılmayan hikayesi vardır. İnanıyorum ki bu hikayeyi çocuklarımız okuyacak. Yaşadıkları ve doğdukları bu şehrin hikayesinin ne olduğunu, kendilerinin nerede yer alacaklarını belirleyecekler. Ufka ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecekler. Hikayesi olan bir şehirde yaşıyorlar. Dünyanın en nadide şehri olan İstanbul'un bir parçasında var olmak ve hikayesi olan bir şehirde yaşamanın özgürlüğüne, iç sevdasına tutulacaklarını düşünüyorum. Kitap yeni bir ufuk, yeni bir pencere açtı. Hayırlı olsun."

Esenler'in 1980'li yıllardan sonra yoğun bir göç dalgasıyla karşılaştığını ve 30 yıl boyunca bölgede düzensiz yapılaşmanın gerçekleştiğini aktaran Göksu, "İstanbul'un da bir hakikati var, çok ilginç bir hakikattir. İstanbul 1994 yılına kadar plansız bir şehirdi. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul'un planlaması yapıldı. Tabii plan olmayınca mekanlar inşa edildi, devlet arkadan geldi. Devlet arkadan toparlamaya çalıştı." diye konuştu.

"Kapı kapı dolaşarak insanların hikayelerini dinledim"

Yazar Cihan Aktaş ise yazdığı "Şehir Tutulması" kitabından Tevfik Göksu'nun etkilendiğini ve bu anlamda kendisinden Esenler'in hikayesini yazmasını istediklerini anlatarak, "İlk duyduğumda şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bir belediye çalışması içerisinde olmak daha önce hiç aklıma gelmemişti. Çalışmalarıma başladım." dedi.

Çalışmayı yaparken Esenler'de her kesimden insanlarla konuşmaya çalıştığını belirten Aktaş, "Bu kitap herkesi içine alsın istedim, İlçeyi temsil eden her şeyi anlatmaya çalıştım. Kapı kapı dolaşarak insanların hikayelerini dinledim. Her kesimden insanla konuştum. Esenler çok zengin insanları barındırıyor. İlçeyi temsil eden her ayrıntıyı özellikle inceledim. 7 yıl boyunca çalıştım." ifadelerini kullandı.

Fatih Güldal ve Ahmet Uçar'ın daha önce hazırladığı "Esenler'in Tarihi" başlıklı kitaptan da çok yararlandığını söyleyen Aktaş, "Bir edebiyatçı olarak sokağın seslerine de her zaman kulaklarım açık olmuştur." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından esere katkı sunanlara Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

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