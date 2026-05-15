İBB'den Esenyurt'a Barış ve Kardeşlik Köprüsü

(İSTANBUL) İBB, Esenyurt'ta teknik ömrünü tamamlamış eski yapının yerine inşa edilen modern yaya üst geçidini "Barış ve Kardeşlik Köprüsü" adıyla hizmete açtı. Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "İnanıyorum ki en kısa zamanda adalet yerini bulacak... Bu güzel köprü; adaletli, umutlu ve güzel günlerimize de bir gönül köprüsü olsun" diye konuştu. Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de, "Hakkı gasp edilenlerin sesi olarak buradan haykırıyorum. Ben göreve hazırım, halkımızın oylarına sahip çıkıyorum. Madem bir barış ve kucaklaşma sürecinden geçiyoruz, o zaman bu kayyım meselesi barışa uyan bir durum değildir ve Türkiye demokrasisinden derhal kaldırılmalıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt'un ulaşım konforunu ve güvenliğini artırması beklenen bir yatırımı daha kente kazandırdı. Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde yer alan ve can güvenliği açısından tehlike arz eden eski yapıyı tamamen yenileyen İBB, modern tasarımıyla dikkat çeken Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nü düzenlenen törenle kullanıma açtı.

"HİZMET ANLAYIŞIMIZ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMAKTIR"

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, projenin toplumsal birlikteliği simgelediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu köprünün adını Ahmet Özer Başkanımız koydu. Bugün ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu iklim, gerçek bir barış ve kardeşliktir. Tesadüf değil, bu isim aslında duruşumuzu ve hizmet anlayışımızı anlatıyor. Biz kutuplaşarak değil kucaklaşarak güçleneceğimizi iyi biliyoruz. Bizim hizmet anlayışımız, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmama kararlılığımızdır. Enerjimizi tartışmaktan değil, halkımıza hizmetten alıyoruz."

İBB'DEN TEHLİKELİ YAPIYA HIZLI MÜDAHALE

Eski köprünün mevcut durumuna ve İBB'nin müdahale sürecine değinen Aslan, "Ahmet Özer Başkanımız göreve gelmeden önce, bu köprünün demirleri tamamen çürümüş, kullanılamaz haldeydi. Komşularımızın ve çocuklarımızın güvenliğini tehdit ediyordu. Ahmet Başkanımızın durumu fark etmesiyle beraber, Ekrem Başkanımız öncülüğünde İBB olarak hemen projelendirmesini gerçekleştirdik ve yapımını üstlendik. Teknik ömrünü tamamlamış eski yapının yerine güvenli, çağdaş ve dayanıklı yeni köprümüzü inşa ettik" dedi.

"SIRF KAVGADAN BESLENMEK BİR MÜSLÜMAN'IN VİCDANINA SIĞMAZ"

Önümüzdeki Kurban Bayramı'nın memleketimize huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Aslan, "Bir şekilde barışmak, kucaklaşmak ve uzlaşmak durumundayız. Eğer niyetimiz memlekete hizmet etmekse, gönlümüzde sevgi varsa yeni bir sayfa açmalıyız. Geçmişin hesabını tutarak geleceği yakalayamayız. Elbette devletin parasına, emanetine zarar veren varsa adilce yargılansın; ama sırf kavgadan beslenmek bir Müslüman'ın vicdanına sığmaz" ifadesini kullandı.

"GELİN 22 MAYIS'TA BULUŞALIM VE ÜLKEYE HUZUR VERELİM"

İstanbulluları Maltepe'de gerçekleşecek kutlamaya davet eden Aslan, "Ayrıca 22 Mayıs saat 11.00'de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilave kısmının açılışını gerçekleştireceğiz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına, Bakanlara, Valimize ve tüm siyasi partilere sesleniyorum: Gelin 22 Mayıs'ta buluşalım ve ülkeye huzur verelim" çağrısında bulundu.

"ADALET YERİNİ BULACAK, OMUZ OMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında adalet ve milli irade vurgusu yapan Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in hizmet azmine şahit olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki en kısa zamanda adalet yerini bulacak. Ahmet Başkanımız görevine dönecek, Ekrem Başkanımız görevine dönecek ve tüm başkanlarımız yeniden aramızda olacak. Adalete kavuşacağız; halkımıza layık olmak için çok çalışmaya omuz omuza devam edeceğiz. Bu güzel köprü; adaletli, umutlu ve güzel günlerimize de bir gönül köprüsü olsun."

AHMET ÖZER: "KAYYIM DEMOKRASİDEN DERHAL KALDIRILMALIDIR"

Açılışta söz alan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, uğradığı tutukluluk sürecine dikkat çekerek kayyum uygulamasına tepki gösterdi. Özer, "Benim en çok üzüldüğüm nokta, size hizmet ederken önümüzün kesilmesi ve halkın iradesinin gasp edilerek kayyım atanmasıdır. Kayyım bir hak gaspıdır, sesimizin kısılmasıdır. Kayyım atanan yerler en az on yıl geri gitmiştir. Üstelik bir gerçeği daha paylaşayım. Bugüne kadar kayyım atayan partiler, o bölgelerde bir daha asla seçim kazanamamıştır. Bu, aslında siyaseten kendi ayaklarını bağlamaktır. Hakkı gasp edilenlerin sesi olarak buradan haykırıyorum: Ben göreve hazırım! Halkımızın oylarına sahip çıkıyorum. Madem bir barış ve kucaklaşma sürecinden geçiyoruz, o zaman bu kayyım meselesi barışa uyan bir durum değildir ve Türkiye demokrasisinden derhal kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK BİR ŞEKİLDE DAHA GÜÇLÜ DURUYORUM"

İlçede planlanan kültür sanat yatırımlarının engellendiğini belirten Özer şunları söyledi:

"Ahmet Kaya Konservatuarı ve Yılmaz Güney Müzesi gibi projelerimiz sekteye uğratıldı. İşte bu başarıya tahammül edemeyenler bizi sizden ayırmaya çalıştılar. Ama şimdi karşınızdayım; alnım açık, başım dik bir şekilde daha güçlü duruyorum. Yüreğimin yarısı hala içeride; başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm yol arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. Her şey geçer; geriye insanın onuru ve itibarı kalır. Bu günler de geçecek, onlarla bu köprüden hep beraber yürüyeceğiz."

DÖRT MAHALLEYE GÜVENLİ VE MODERN ULAŞIM AKSI

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde hayata geçirilen Barış ve Kardeşlik Köprüsü; İnönü ve Zafer mahallelerini Üçevler ve Sultaniye mahallelerine bağlayarak bölgedeki yaya sirkülasyonunu güvenli bir koridora taşıdı. 200 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen yeni üst geçit, engelli erişimine tam uyumlu yapısıyla erişilebilir şehir vizyonuna katkı sağlıyor. Projeyi bir ulaşım aksının ötesinde yaşam alanı olarak kurgulayan İBB; yenilenen çevre peyzajı, modern oturma alanları ve sosyal donatılarıyla konforlu bir buluşma noktası oluşturdu.