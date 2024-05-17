Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin'e baston hediye etti - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin'e baston hediye etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin\'e baston hediye etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tek başına yürümekte zorlanan 76 yaşındaki Sebahat Pelin'in isteğini karşılıksız bırakmadı. Sebahat teyzeyi evinde ziyaret eden Başkan Özer, geçmiş Anneler Günü'nü kutlayarak ona baston hediye etti.

17.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:10
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tek başına yürümekte zorlanan ve kendisinden baston talebinde bulunan 76 yaşındaki Sebahat Pelin'in isteğini karşılıksız bırakmadı. Sebahat teyzeyi evinde ziyaret eden Başkan Özer, geçmiş Anneler Günü'nü kutlayarak ona baston hediye etti.

Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ekiplerinin Anneler Günü'nde evinde ziyaret ettiği 76 yaşındaki Sebahat Pelin, Belediye Başkanı Ahmet Özer'den baston isteğinde bulundu. Başkan Özer, desteksiz yürümekte zorlanan Sebahat teyzenin evine giderek hem geçmiş Anneler Günü'nü kutladı hem de baston hediye etti.

Ziyarette Sebahat teyzeyle uzun süre sohbet eden Başkan Özer, "Bu belediye sizin belediyeniz, halkın belediyesi. Kimsesizlerin kimsesi olmak zorundayız. Bu sosyal devletin ve sosyal belediyeciliğin bir gereğidir. Biz gücümüz yettiğince sizlerin yanında olacağız. 40 günlük sürede birçok vatandaşımızın hayatına dokunmaya çalıştık. Bu hizmetlerimizi artıracağız. Beni en çok mutlu eden şey, sizin gibi insanlarımızı mutlu etmek. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Esenyurt yaratacağız" dedi.

"BELEDİYEMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

Esenyurt Belediyesi'nin birçok sağlık hizmetinden faydalandığını belirten Sebahat Pelin, "Allah razı olsun, her şeyden memnunuz. Anneler Günü'müzü de kutladınız. Belediyemiz bizi hiç yalnız bırakmıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 76 yaşındaki Sebahat Pelin'e baston hediye etti - Son Dakika

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