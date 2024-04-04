CHP'li Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na mazbatasını aldı

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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Özer mazbatasını aldı. Özer, "Bu seçimi siz kazandınız, halk kazandı. Şimdi projelerimiz var ve onları toplumsal barış içinde gerçekleştireceğiz. Biz başarıya mahkumuz. Bir hayalim var: Esenyurt'u huzurlu, güvenli, temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek" dedi.

Esenyurt'ta yüzde 49.05 oy alarak yerel seçimi kazanan Ahmet Özer, devir teslim töreni ile görevi önceki dönem Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan devraldı. Özer, İlçe Seçim Kurulu'ndan da mazbatasını teslim aldı.

Mazbata töreninde yaptığı konuşmada Esenyurt'u bir barış ve kardeşlik kenti haline getireceklerini söyleyen Başkan Özer, şunları kaydetti:

"HALKIMIZA SÖZÜMÜZ VAR"

"Kemal Bey'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Biz de kendisinin bırakmış olduğu yerden Esenyurt'umuzu daha ileriye götürebilmek daha huzurlu daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Halkımıza sözümüz var. Şimdi çalışma sırası bizde. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Bu seçimin sonucunun önce Esenyurt halkına sonra İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."

İlçeyi yönetirken asla adaletten ayrılmayacağını ve ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağını belirten Başkan Özer, şunları aktardı:

"ULAŞILABİLİR BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

"Biz geldikten sonra halkımızla kucaklaştık, hemhal olduk. Ben söz verdiğim günden itibaren artık Esenyurt'un Belediye Başkanı olacağım Allah'ın izniyle. Kapsayıcı olacağız, herkesi kapsayacağız. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Herkese eşit davranacağız. En önemlisi şu ki; ulaşılabilir bir belediye ve belediye başkanı olacağız demiştik. Bu sözlerimizin arkasında duracağız. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Seçimi kazanmak önemli ama ondan daha önemlisi seçimi kazandıktan sonraki süreci kazanmak. O nedenle 5 yıl boyunca yaptığımız hizmetlerle halkımızın gönlünde yer edinmemiz lazım. Ne demiştik; halkımızın gönlünün profesörü olmaya geliyoruz. Allah'ın izni ile bunu yapacağız.

"HALKINA DANIŞMAYAN BİR YÖNETİCİNİN BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK"

Muhtarlardan belediyeye kadar, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, hemşehri dernekleri, il dernekleri ve kanaat önderleriyle diyalog içinde olacağız. Çünkü biliyorum ki halkla beraber yürümeyen, halka karşı mütevazı olmayan, halkına danışmayan bir yöneticinin başarılı olma şansı yok. Biz başarıya mahkumuz. Çünkü Esenyurt buna layık. Bir hayalim var; Esenyurt'u huzurlu, güvenli, temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Bir hayalim var; Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır, herkesin ben gururla Esenyurtluyum diyebileceği bir kent haline getirmek. Sizinle birlikte bunu inşa etme hayalim var. Bunları başaracağımıza inanıyorum. Çünkü arkamızda halkımız var. Siz varsınız. Halk varsa her şey var demektir. Halkımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Bu destekleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum."

Seçimlerde kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Başkan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BÜTÜN EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Değerli kardeşlerim, ben CHP Esenyurt Belediye Başkanı'yım ve öyle seçildim. Ama rozetimi çıkarıyorum. Masaya bırakıyorum. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. Hepimiz çok çalıştık, ter döktük. Parti gençlik kollarımız, kadın kollarımız, örgütümüz gece gündüz demeden ter döktü. Bütün bu emekçi kardeşlerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayrıca DEM Parti de bizi destekledi. Onlara da teşekkür ediyorum. Yaptığımız analizlere göre başka partilerden de oy aldık. Özellikle AK Parti seçmeninden de makul sayıda oy aldık. Biz artık yükselişteyiz, kimse bunu düşüremez. Sizden bir isteğim var; artık bu yolda yürürken sevgiyi temel düstur eyleyelim. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle bu sevgiyi burada harmanlayacağım.

"SEÇİMİ HALK KAZANDI"

Bundan sonraki süreçte bana ve arkadaşlarıma yardımcı olun ve kamusal alanı öne alan problemleri, sorunları birlikte çözelim. Sizden bir isteğim daha var. Biz elbette ki hedefi koyduk. Hedef Esenyurt'u almak, aldık sayenizde. Bu seçimi siz kazandınız, halk kazandı. Şimdi projelerimiz var ve onları toplumsal barış içinde gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla mahalleden belediyeye kadar bütün sorunları aciliyetine, kaynağına, geri dönüşüne, kente değer katkısına göre bir proje havuzunda toplayacağız ve olanaklarımız ölçüsünde hayata geçireceğiz. Ben ve çalışma arkadaşlarımın bu konuda motivasyonu, heyecanı yüksek, bir an önce işe koyulmayı bekliyoruz. Biz elbette ki halkımız adına öne çıktık. Sizin adınıza bu işleri yapacağız. Onun için el birliğiyle, gönül birliğiyle, sevgiyle ve saygıyla birbirimize yaklaşmalıyız."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile uyum içerisinde çalışacaklarına dikkati çeken Başkan Özer sözlerini, şöyle tamamladı:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bizim yol arkadaşımız, benim dostum. İBB Başkanı olması, bizimle uyum içinde olması, bizim onunla uyum içinde olmamız aynı zamanda hizmetlerin Esenyurt'umuza gelmesi demek. Bu bizim en büyük avantajlarımızdan biridir. O nedenle Sayın İmamoğlu'nu da buradan yürekten selamlıyorum."

Devir teslim töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da şunları dile getirdi:

"ESENYURT'U BİR DEVLET ADAMINA, BİR GÖREV İNSANINA TESLİM EDİYORUZ"

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Esenyurtlulara teşekkürlerini iletiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer Bey'i tebrik ediyorum. Bundan sonra kazanan barış ve kardeşlik olacak. Esenyurt bundan sonra bir kültür başkenti olacak. Prof. Dr. Ahmet Özer, çocuklarımızın daha güvenli geleceği için, daha sosyal bir belediye için çalışacak. Önceki dönemden zor koşullarda görevi devralan ve bugün bize devreden sevgili Kemal Deniz Bozkurt'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Esenyurt'ta bizim kazanmamız için çalışan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Esenyurt'u ranta teslim etmediniz. Esenyurt'u bir devlet adamına, liyakatli bir adama, görev insanına teslim ediyoruz. Onu hep sokaklarda, hep aranızda göreceğiz."

Görevi Başkan Özer'e devreden Kemal Deniz Bozkurt ise şöyle konuştu:

"Sorunların birçok bölümü çözüldü. Ama büyük bir belediyeyi devralıyorsunuz. Onurlu insanların yaşadığı, Anadolu'nun her bir coğrafyasının rengini taşıyan bir topluluğu yöneteceksiniz. Türkiye'nin GSMH'nın yüzde 6'sını karşılayan bir sanayiye sahip ilçeyi yöneteceksiniz. İşiniz zor. Başarılar diliyorum. Ben ve arkadaşlarım ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."