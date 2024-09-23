Esenyurt Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni

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Esenyurt Belediyesi, bu yıl 12'nci kez düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni'nde bin 600 çocuğu sünnet ettirerek mutlu bir gün geçirmelerini sağladı. Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal belediyecilik çerçevesinde çocuklar ve aileleri için birçok etkinlik düzenlendiğini açıkladı.

23.09.2024 11:32  Güncelleme: 12:07
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'ne katılan binlerce çocuk, aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bin 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Kirveleri olarak sünnet olan güzel çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onların gelecekte ülkemize hayırlı evlatlar olacağına inanıyorum" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin Temmuz ayında bin 600 çocuk için gerçekleştirdiği toplu sünnet organizasyonunun ardından sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet heyecanı yaşayan minikler ve aileleri, eski Belediye bahçesinde düzenlenen şölende güzel bir gün geçirdi. Şölende sihirbaz, jonglör, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin ardından kostüm karakter ve bando takımı eşliğinde hep birlikte dans eden binlerce çocuk, kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi. Şölene katılan Belediye Başkanı Ahmet Özer, organizasyon öncesi sünnet kıyafetlerinin hediye edildiği çocuklara şapka ve asalarını da verdi. Ardından çocuklara pamuk şeker ve mısır ikramında bulunan Özer, günün anısına miniklerle fotoğraf çekilerek, ailelerle halayda buluştu.

Sünnet organizasyonunun sosyal belediyecilik alanında yürüttükleri önemli çalışmalardan biri olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir tablo var. Her biri bir gül, bir çiçek gibi açmış. Biz bir aileyiz. Aile olmanın gerekleri var: Acı günde, tatlı günde, sevinçte, kederde ortak olabilmek. Dolayısıyla ben sizin içinizden çıkmış sizin seçtiğiniz bir kişi olarak bu aileyi koruyup kollamak ve onların sorularını çözmekle görevliyim. Bana böyle bir görev verildi. Ben de bu görevinize layık olabilmek için gece gündüz demeden arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Esenyurt güzel bir ilçe, iyi bir ilçe. Bundan sonra Esenyurt'u hak ettiği yere getirebilmek, 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapabilmek için hedefler koyduk. Bu hedeflerimizden bir tanesi de sosyal belediyecilik. Esenyurt'u sosyal belediyeciliğin kalbi haline getireceğiz. Geldiğimiz günden beri sosyal belediyeciliğin altını doldurmak için projeler geliştirdik, uygulamalar yaptık. İşte bugün gördüğünüz bu şölen bu sosyal belediyeciliğin adımlarından bir tanesi. Bin 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Kirveleri olarak sünnet olan bu güzel çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onların gelecekte kendilerine, ailelerine ve ülkemize hayırlı evlatlar olacağına inanıyorum.

"Sosyal devletin boşluğunu belediye olarak dolduruyoruz"

Sünnet işin birinci aşaması ardından eğitimleri var. O konuda da elimizden geleni yapıyoruz. On binlerce çocuğumuza kırtasiye malzemesi ve okul çantası hediye ettik. Beslenme çantası dağıttık, evlerimize ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Sosyal devletin boşluğunu biz belediye olarak doldurmak istiyoruz. O nedenle bu sene bin 600 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Gelecek sene bunun iki katı, üç katı artırarak devam edeceğiz. Burayı hep şenlik alanına çevireceğiz. Gelecekte bu çocuklarımız belediye başkanı, milletvekili, bakan, hakim ya da mühendis olacak. Biz de destek vereceğiz. Biz kimsesizlerin kimsesi olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bunu da yapıyoruz. Sesi çıkmayanların sesi olmaya kararlıyız. Ailelerimize el uzatıyoruz. Esenyurt'ta kimseyi ayırmıyoruz. İnşallah hep beraber mutlu olacağız. İnsanların bundan sonra gururla ben Esenyurtluyum diyebileceği bir Esenyurt yaratacağız."

Esenyurt Belediyesi\'nden Geleneksel Sünnet Şöleni
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nden Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika

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