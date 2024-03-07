Esenyurt'ta Yangında Hayatını Kaybeden İşçilerin Davası Yeniden Başladı

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Esenyurt'ta 2012'de bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada, Yargıtay'ın haklarında bozma kararı verdiği 7 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hakan Mintaş, Ömer Faruk Gülmez ve Cem Yıllar ile şikayetçiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 25 Ekim 2023'te verdiği bozma ilamını okuyarak, taraflara bozma ilamına karşı söz hakkı verdi.

Davaya müdahil olan müştekiler İdris Topal, İlyas Topal ve Ayşe Kıyak, bozma ilamında aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Müşteki avukatlarından Gökhan Küçük, kusurları bulunmadığı için beraat etmeleri yönünde Yargıtay'ın bozma kararı verdiği sanıklar hakkında mahkemenin önceki kararında direnmesini istedi.

Bir kısım müştekilerin avukatı Berrin Demir ise "Biz mahkemenin bozmadan önceki kararının da adalet duygusunu tatmin eder nitelikte olmadığını düşünüyoruz. Ancak Yargıtay'ın bozma kararını gördükten sonra önceki kararda direnilmesinden başka talep edeceğimiz husus kalmamıştır. Önceki kararda direnilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sanık Ömer Faruk Gülmez, Yargıtay'ın bozma ilamından önce hakkında beraat kararı verildiğini belirterek, bu kararda direnilmesini istedi.

Yargılama kapsamında 9 bilirkişi raporu alındığını belirten Gülmez, "Bu raporların yalnızca birinde çalışanı olduğum şirkete kusur atfedilmiştir. Şirketin kusurundan sorumlu tutulmam, suçta ve cezada şahsilik prensibine aykırıdır. Yapılan işi durdurmadığım için olaydan sorumlu olduğumdan bahsedilmiştir. Yapılan inşaat işinin durdurulmamasının, çıkan yangına sebep olması şeklindeki bir sonuç kabul edilemez. Yapmadığım söylenen şey ile ortaya çıkan yangın arasında illiyet bağı yoktur. Yargıtay'ın birinci bozma ilamında da olayda kusurlu olduğumdan bahsedilmemiştir. Hakkımda yeniden beraat kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Cem Yıllar da Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulması ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Orhun Kartal ve Hikmet Tezcan'ın beyanları alındıktan sonra Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağı konusunun değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Yargıtay 8 sanık hakkındaki hükmü onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 25 Ekim 2023 tarihli ilamında, inşaat şirketi hissedarları Abdullah Altun, Mehmet Altun ve Kadir Altun ile elektrik teknikeri Şaban Bakırcı hakkında "taksirle öldürme" suçundan verilen ceza onandı.

Nuri Şener Tığlı'ya "taksirle öldürme" suçundan verilen mahkumiyet kararı ise düzeltilerek onandı.

Cemal Birol Meral ve Vehbi Ergin Öztürk'e "taksirle öldürme" suçundan verilen beraat kararı da onandı.

İlamda, "taksirle öldürme" ve "taksirle yangına neden olma" suçlarından Ömer Faruk Gülmez hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Gülmez'in para cezası ya da iş durdurma yetkisini kullanmadığından, olayın meydana gelmesinde bilinçli taksir unsurları oluştuğu, bu nedenle de hakkında mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

İnşaat teknikeri sanık Cem Yıllar ve şantiye şefi inşaat mühendisi Hikmet Tezcan'a "taksirle öldürme" suçundan verilen mahkumiyet kararları da bozularak, bu sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği ifade edildi.

Firma ortağı Yalçın Arıcı ve Hakan Mintaş'a "taksirle öldürme" suçundan verilen mahkumiyet kararı bozularak, bu sanıkların olayın meydana gelmesinde alabilecekleri herhangi bir tedbir ve önlemin bulunmayışı nedeniyle kusurlu olmadıkları ve beraat etmeleri yönünde karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Şirket yönetim kurulu başkanı Coşkun Yılmaz ve başkan yardımcısı Orhun Kartal'ın da bir kusurlarının olmadığı gözetilerek, "taksirle öldürme" suçundan haklarında verilen mahkumiyet kararı bozuldu ve beraat etmeleri yönünde hüküm kuruldu.

İlamda, Kayı İnşaat yetkilisi Ahmet Salahattin Şakarcan'a "taksirle öldürme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası, oy çokluğuyla onandı. Bir daire üyesi, sanık Şakarcan'a eksik ceza tayin edildiği yönünde karşı oy kullandı.

Davanın geçmişi?

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Temmuz 2015'te 6 sanığın beraatine karar vermişti.

Mahkeme, sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "Birinci derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Kaldem firmasının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Cem Yıllar ve Miratek firması İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Ömer Faruk Gülmez'in "Birinci derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 6 yıl, TAPAS İnşaat İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Hikmet Tezcan'ın aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bu karar hakkında kısmen onama ve bozma kararı vermişti. Daire, sanıklar Andreas Michael Hohlman, Kaan Akarsu, Süleyman Arslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay ve Erdal Gümüş hakkında verilen beraat kararını onamıştı.

Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Daire, suç duyurusunda bulunulanlar hakkında dava açılmasının sağlanmasının ardından bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti.?

Yargıtay'ın ilk bozma kararı

Olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları değerlendirilerek sorumlulukların tespiti yerine, eksik inceleme sonucu karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Daire, sanık ve katılan avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde görerek hükmü bozmuştu.

Yargıtay ve yerel mahkemece, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Coşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş, Miratek İş Geliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral ve Yalçın Arıcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu kapsamda 8 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ek iddianame düzenlendi. Yargıtay'dan dönen bu dava dosyasıyla 8 kişinin dosyasının birleştirilmesiyle sanık sayısı 15'e yükselmişti.

Mahkemenin ikinci kararı

Mahkeme heyeti, 8 Ekim 2021'de verdiği kararda, sanık Ömer Faruk Gülmez'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" suçlarından, sanıklar Cemal Birol Meral ve Vehbi Ergin Öztürk'ün de "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan beraatlerine hükmetmişti.

Sanıklar Kadir Altun, Mehmet Altun ve Abdullah Altun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 14'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Şaban Bakırcı'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9 yıl 4 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Cem Yıllar ve Nuri Şener Tığlı'ya "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme, sanıklar Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Ahmet Salahattin Şakarcan, Coşkun Yılmaz ve Orhun Kartal'ı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl 10'ar ay hapse mahkum etmişti.