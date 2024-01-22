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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın 14 suç kaydı olduğu belirlenirken, bıçaklama olayından önce evleri taşladığı ortaya çıktı. Saldırganın evleri taşlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.01.2024 - 19:23,
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Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

10 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 14 SABIKASI VAR

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen Abdullah Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi. Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

EVLERİ DE TAŞLAMIŞ

Ayrıca saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Esenyurt\'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (12)
  • Aslan Yigit: 14 sabıkası var ve sokaklarda böyle devam Yanıtla 2 451
  • murat özdemir: Hiç tanımadığı insan tarafından sırtına koca kılıç saplanan kız geldi aklıma, umarım gün yüzü görmez bu sığır, af falan yanlış şeyler, bir af çıkardılar sokaklar karıştı. Yanıtla 3 375
  • Beşiktaş 1903: Sabıkası var ve sokaklar da Yanıtla 3 222
  • Kemal oz: Akıl sağlıgımı yitirecem..14 suç kaydı ve dışarda salına salına geziyor..o insanların ahı kanun koyuculari yaksın..Bu memlekette artık yaşanır mı? Yanıtla 0 197
  • Eren Türkmen: Abi şunu iyi bi eskitin ve kayda alın mağdurlara izletin acımayın aklı başına gelene kadar dövün Yanıtla 2 190
  • Beşiktaş 1903: Ensesini köküne iki tane indirecen Yanıtla 5 148
  • Hakan Yıldız: Bunun gibi birsürü vardır kesin olan suçsuz günahsız masum insanlara oluyor millet bınu yakalayıp hastanelik etseymiş iyiymiş Yanıtla 2 125
  • Talip Konyali: TIKIN İÇERİ Bİ DAHA ÇIKMASIN... Yanıtla 1 88
  • Ali Kublay: Sonuç sabıka sayısı 15 olur manyak denetimi serbestlik lencikar 17 bin peşine düşer yaşasın adalet yaşasın demokrasi yaşasın insan hakları emeği geçen tüm hukukçuların geçmişleri ni yad ederiz Yanıtla 1 64
  • Mahsun Bitlis: Arkadaşım çok güzel bi şey söylemişsin ama 2 kişi bu işe bozulmuş saldırganın akrabalarımı acaba :) 8 32
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Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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