Esenyurt\'ta Ağaç Budama Çalışmaları Başladı

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Orda Doğu\'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı?

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü budama çalışmaları ile ağaçların hastalıklara karşı direnci artırılarak, sağlıklı bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların ömrünün uzatılması, estetik görüntülerinin bozulmaması ve hastalıklara karşı dirençlerinin artırılması amacıyla budama çalışmaları yapıyor. Her yıl kasım ayında başlayan ve mart ayına kadar devam eden çalışmalarla, ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanıyor.

Kış mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte, tehlike oluşturan ağaçlar, motorlu testere ile yerden, sepetli vinç ile de havadan budanıp, olası kazaların da önüne geçiliyor.