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ESENYURT'TA AHIRDA ÇIKAN YANGINDA ÇOK SAYIDA KURBANLIK HAYVAN TELEF OLDU

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - ESENYURT'ta kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1597 Sokak'taki, yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanının içinde bulunan ahırda çıktı. Kurbanlık büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırdan yükselen alevler kısa sürede yanında bulunan samanlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

'KURBANLIK İÇİN GETİRMİŞTİK'

Telef olan hayvanların sahibi Nihat Ergenç, "Şu ana kadar 25 ya da 30 hayvan tam sayısını bilmiyorum. Bir tanesini kurtardık, gerisi içeride. Bu hayvanları kurbanlık için getirmiştik. Herhalde elektrikten çıktı. Ben de şimdi yeni Çatalca'dan geldim. Ben gelene kadar iş işten geçmişti." dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Yangının çıktığı yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Hayvanların sahibi ile röp.

- Büyükbaş hayvanların görüntüsü

- Genel ve detaylar

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2- BAKIRKÖY'DE İETT OTOBÜSÜYLE ÇARPTIĞI POLİS MEMURU OGÜN YÜRÜMEZ'İ ŞEHİT EDEN ŞOFÖR TUTUKLANDI

Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İETT şoförü Ahmet Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.