Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması Yapıldı

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Esenyurt'ta silah ticaretinden kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Geniş çaplı denetimde kayıp çocuk bulundu

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde emniyet ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı denetim yaptı. Denetimde, "Silah Ticareti Yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanırken, kayıp olduğu belirlenen bir çocuk da bulundu.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçenin birçok noktasında gerçekleştirilen Özel Harekat destekli asayiş uygulamaları sürüyor. Ekipler, bugün de Bağlarçeşme Mahallesi'nde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş, Yunus ve Devriye ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan önderliğinde gerçekleştirilen uygulamada, ekipler tarafından cadde üzerinde araçlar durdurulup, araç içindeki şahısların üstlerini aranarak Genel Bilgi Taraması yapıldı. Denetimde 145 araç, 35 motosiklet ve 520 şahıs incelendi. Çalışmalarda, trafik ekiplerince 5 sürücüye toplam 12 bin 460 lira para cezası uygulanırken, kayıp olduğu belirlenen bir çocuk emniyete götürüldü.

Denetimde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ekipler tarafından şüpheli görülen şahıslara yönelik yapılan üst aramalarında ise, bir kişide 14 fiş 51,2 gram kakao narkotik madde, 3 kişide de toplam 24,3 gram narkotik madde ele geçirildi. Denetim esnasında B.K. isimli bir şüphelinin GBT sorgulamasında "Silah Ticareti Yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi.