Esenyurt\'ta korkutan yangın: Fabrika çalışanları tahliye edildi

Güncel

Cimbom tüm kozlarını oynuyor! Bonservisi böyle alınacak

Tavan çöktü, bir anda kendini yerde buldu

Ünlü oyuncu kendini tokatladı! Herkes bu sahneyi konuşuyor

Yabancıların Türkiye\'de en çok konut aldığı iller belli oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanların her yeri sardığı yangında fabrika çalışanları tahliye edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.