Esenyurt\'ta İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Şoför ve 7 Yolcu Yaralandı

Esenyurt'ta, İETT otobüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu yaralanan şoför ile araçtaki 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan "HT29" hat numaralı Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken 7 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan yolcular ile şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol ile ana yolda trafik birer şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.