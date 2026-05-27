Esenyurt'ta Kaçak Kurban Kesimi
Esenyurt'ta Kaçak Kurban Kesimi

27.05.2026 10:17
Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda kaçak kesim yapıldığı tespit edildi, zabıta ceza uyguladı.

İstanbul Esenyurt’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri kurallara uymayan kişilere ceza uyguladı.

Sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar, kurbanlarını belediyenin belirlediği kesim alanları yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti. İlçenin farklı mahallelerinde kaydedilen görüntülerde, hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yapıldığı görüldü.

ZABITA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İlçe genelinde denetim yapan zabıta ekipleri, kaçak kesim yapılan noktalara müdahalede bulundu. Kurallara aykırı şekilde kurban kesimi yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, vatandaşlara kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Zabıta, Kurban, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

