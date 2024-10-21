Esenyurt'ta Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kitap Okuma Etkinliği

Esenyurt\'ta Kitap Okuma Etkinliği

Esenyurt Ortaokulu'nda kitap okuma etkinliği, öğrenciler ve polislerin katılımıyla gerçekleştirildi.

21.10.2024 11:47
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Esenyurt Ortaokulunda, öğrencilerin, anne-babaların, öğretmenlerin ve polislerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesi ile okullarda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandıracak programlar yapılıyor.

Proje kapsamında Esenyurt Ortaokulunda bahçeye yer minderleri konularak, öğrencilerin öğretmenleri ve velileriyle kitap okumaları sağlandı.

AA ekibinin görüntülediği kitap okuma etkinliğine ilçede görev yapan polis ekipleri de katıldı. Öğrenciler, bir saat anne-babalarıyla, öğretmenlerle ve polislerle kitap okudu.

İlgi gösterdikleri polislerle hatıra fotoğrafı da çekilen öğrenciler, yunus polislerinin motosikletlerine binerek poz verdi. Çocuklar, mesleğe ilişkin merak ettiklerini de polislere sordu.

Öğrenciler ve veliler memnun

Velilerden Zennure Kağıtçı, kitap okuma etkinliğinin her yıl yapıldığını söyledi.

Öğretmenlerle gurur duyduğunu söyleyen Kağıtçı, "Ben ilkokul mezunuyum ama gittiğim her yerde kendimi ifade edebiliyorum. Bunu kitaba borçlu olduğumu biliyorum. Küçüklüğümden beri kitap okuyorum." diye konuştu.

6. sınıftaki oğluyla etkinliğe katılan Filiz Çelik, normalde de kitap okumayı sevdiklerini dile getirdi. Çocukların bir arada olmasının önemine dikkati çeken Çelik, "Emniyet mensuplarıyla bir arada olması çok daha olumlu bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

Kızıyla okulda kitap okuyan Nizamettin Yıldırım da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Yıldırım, "Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap okuyoruz. Evde de kızımın kitaplığı var, çok okuyor." dedi.

Nizamettin Yıldırım'ın kızı Ayşe Yıldırım da okulda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün 'Cumhuriyet'in İlk Sabahı' kitabını seçtim. Kitap okumayı çok seviyorum. Evde küçük bir kitaplığım var." dedi.

8. sınıf öğrencisi Muhammet Gürhan ise her sene bu etkinliğe katıldığını ve kitap okumayı alışkanlık haline getirdiğini vurguladı.

Öğrencilerden Zeynep Ada Işık da polislerle kitap okumanın güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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