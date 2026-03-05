Esenyurt'ta Komşu Saldırganlığı: Çift Tehdit Ediliyor - Son Dakika
Esenyurt'ta Komşu Saldırganlığı: Çift Tehdit Ediliyor
05.03.2026 22:49
Esenyurt'ta İsmet ve Hatice Altay, komşuları tarafından tehdit edilip darbedildi. Şüpheli tutuklandı.

ESENYURT'ta yaklaşık 1 yıldır komşuları tarafından tehdit edildiğini öne süren İsmet Altay (63) ve Hatice Altay (66), sokak ortasında sopayla darbedildi. Aileleri hakkında çeşitli dedikodular çıkarıldığını da iddia eden çiftin darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ölüm tehlikesi atlattıklarını söyleyen Hatice Altay, "Dışarı çıkamıyoruz, bir şey alamıyorum. Onlar çıkıp ekmeklerini alıyor, geziyorlar ama biz bu evden çıkamıyoruz. Can güvenliğim yok. Ne yapabilirim? Devletten yardım istiyorum, korunmak istiyorum. Bana yardım etsinler, bunlara bir şey yapsınlar" dedi. İsmet Altay ve eşini darbeden şüpheli E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın, Osmangazi Mahallesi'nde 2025 yaz aylarında İsmet Altay ve eşi Hatice Altay'ın evlerinin önünde komşularıyla çay içmesiyle başladığı iddia edildi. Binada yaşayan bir kişi ve babasının, çifti küfür ve tehdit ederek uyardıktan sonra Altay çiftini sopa ve sandalyelerle darbettiği öne sürüldü. Olayların ardından çok kez gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları iddia edilen baba ve oğulun aileye yönelik şiddetinin sürdüğü öne sürüldü. Komşularıyla karşılaşmamak için evden çıkamadıklarını söyleyen Altay ailesi, markete bile gidemediklerini ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirtti.

'SOPA KIRILANA KADAR VURDU'

4 Şubat'ta ev alışverişi yapmak için dışarı çıkan İsmet Altay ve Hatice Altay, evlerine dönerken yine komşuları E.Y. ile karşılaştı. Küfrederek çifti tehdit eden E.Y., elindeki sopayla saldırdı. Önce Hatice Altay'a defalarca sopayla vuran şüpheli, ardından İsmet Altay'a elindeki sopa kırılana kadar vurdu. Darbedilen İsmet Altay, cebinden çıkardığı biber gazıyla kendisini savundu. Bir süre daha küfür ve hakaretlerine devam eden şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. E.Y., bir süre sonra polis merkezine giderek ifade verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Daha sonra polise giderek saldırgan komşularından şikayetçi olan çiftin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KAFAMA 7 DİKİŞ ATILDI'

Hatice Altay, "Aşağıda çay içiyorduk. Komşu, 'Burada çay içmeyin' dedi. Biz niye diye sorunca 'oğlan istemiyor' dedi. Hava sıcaktı, herkes kapıda oturup içiyordu. Bizde çıktık, kapıda oturduk. Çay içiyorduk, onun kafasına nereden esti bilmiyorum. 'Çocuk istemiyor, oturmayın dedik ama yine oturdunuz' dedi. Bu olay bir yıl önce oldu. Sonra komşular kurtardı. Bir yıldır taktı bize. Dün 16.00-16.30 sıralarıydı. Alışveriş yapmak için bakkala geldik. Ordan eve dönerken o buradaymış. Bizi gözetliyordu. Bize doğru geldiğini görünce, eşime bu tarafıma geç dedim. Bana doğru küfür edere gelince kaldırdım elimdeki sopayı ama kuvvetim yetmedi. İki eliyle elimdeki sopayı aldı, koluma kafama vurdu. Başladı beynime vurmaya. Ondan sonra kaçtı. Millet toplaşırken kimin ne yaptığını kimse de göremedi. Herkes ne oldu ne oldu diye soruyor. Kafam kanadı. Ambulans çağırdık. Ondan sonra şikayet ettik. 'Anlaşalım' dedi. Anlaşmadım, çünkü kafam gidiyor. Anlaşsam da anısı olacak. 'Davayı çek' diyor. Nasıl çekeyim. Bana bir şey yapmayacağı garanti mi?

Kafamda 7 dikiş var. Çok korkuyorum, ben sopayla gittim ama sopa da fayda etmiyor. Korkuyorum çünkü birimizi öldürmeden bırakmayacak. Değişik iftiralar atıyor. 'Niye benim bacıma sövdün' diye iftira atıyor. Benim küfür falan ettiğim yok. Dışarı çıkamıyoruz, bir şey alamıyorum. Onlar çıkıyor, alıyor ekmeğini, geziyorlar tozuyorlar ama biz bu evden çıkamıyoruz. Can güvenliğim yok" dedi.

'HAYATIMIZDAN ENDİŞEMİZ VAR'

İsmet Altay, "Biz eşimle dün markete gittik. Daha önce evden çıkamıyordum yani eşime rica ettim, 'Beraber gidelim markete' dedim. Oradan gelirken bize saldırdı. Bir yıldan beri devam eden bir süreçtir yani; biz o bakımdan korkuyoruz. Korktuğumuz için eşimle beraber çıktık. Çıkınca bu sefer bize saldırdı. Eşimin kafasını yardı, bende de hasar var. Ambulans yetişince hastaneye gittik. Polise gittik, ifadeyi verdik, eve geldik. Evde 'merdivenlerden geliyor mu' diye dışarı çıktık ve tekrar dışarıda araba arkasına saklandığını gördük. Arabanın arkasından babası saldırdı, elinde soda şişesi vardı. Büyük kızımın kafasına vurdu. Ondan sonra gitti bastonu aldı. Bizi dövmek için baston taşıyor. Ondan sonra kızlarıma vurmaya ve eşime vurmaya başladı. Babası da bana geldi. İki kişiler, kimse yok. 'Komşular yetişin, komşular yetişin' diye bağırmaya başladım. Sonra tekrar ikinci kere hastaneye gittik. Sonra tekrar ifade vermek için karakola gittik. Biz gitmeden önce kendisi gitmiş karakola. Polis karakoluna gittiğimizde o oradaydı. İfadesini vermiş gitmiş. Hayatımızdan endişemiz var. Kız işe gidiyor, giderken başına bir şey geldi mi? Yolda kaldı mı? Devamlı birbirimizle telefonda konuşuyoruz. Kızımı işe giderken hep buradan takip ediyorum.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Esenyurt, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Altay, Son Dakika

