19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kubilay muğlalı:

Çocuk yetiştirmek tabii ki çok zor... Böyle bir kazada en az sürücünün ihmali olduğu kadar annenin de ihmali olabilir... Her ikisine de çok üzüldüm... Allah rahmet eylesin.... Neden bırakırsın ki yürümeyi bile yeni öğrenmiş bebenin elini, hele ki trafiğe açık bir alanda...