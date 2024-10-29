19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Esenyurt'ta 19 aylık bir çocuğun minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından minibüs sürücüsü araca binerek kesici aletle intihar etti. Korkunç olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.10.2024 14:49
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Esenyurt'ta, bir minibüsün çocuğa çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. 28 Ekim tarihinde Akçaburgaz Mahallesi 3043. Sokak'ta 19 aylık Ö.A.K'nin, Enes Çakmak'ın kullandığı minibüsün etrafında dolaşırken hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Çakmak isimli minibüs sürücüsü olayın ardından kesici aletle intihar etmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 19 aylık bebek, böyle ezilmiş

ANNESİ PEŞİNDEN KOŞARKEN EZİLMİŞ

Soruşturma sonucu, kazanın çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendiği anlaşıldı.

Görüntülerde, Ö.A.K'nin, annesi çöp dökerken park halindeki minibüsün etrafında dolaştığı gözlenirken daha sonra annesi peşinden giderken çocuğun hareket eden minibüsün ön tarafına kaçıp aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 19 aylık bebek, böyle ezilmiş

ANNE, KUCAĞINDA BEBEKLE KENDİNİ YERLERE ATTI

Kazayı fark eden annenin önce ağlaması ardından çocuğunu kucağına alıp bir süre yürüyüp kendini yere attığı anlar ile aracından inen sürücünün olayın etkisiyle bir kaç kez yerinde zıpladığı anların yer aldığı görüntülerde çevredekilerin de yardıma koşması dikkati çekti.

19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İshak Klein:
    İkisine de çok yazıl olmuş.. :( Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 45 1 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    Çocuk yetiştirmek tabii ki çok zor... Böyle bir kazada en az sürücünün ihmali olduğu kadar annenin de ihmali olabilir... Her ikisine de çok üzüldüm... Allah rahmet eylesin.... Neden bırakırsın ki yürümeyi bile yeni öğrenmiş bebenin elini, hele ki trafiğe açık bir alanda... 42 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    şoförün hicbir sucu yok.görmesi imkansiz gibi birsey 30 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    tüm suç kadında, şöförün yerinde kim olsa, o çocuğu ezerdi, 24 0 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    şoför ölümü bilmiyorum öldü ise rahmet eylesin Rabbim. keşke yapmasaydi hatası yok burda tek sıkıntı çocuğun anne arkasından gitmesi olmuş. öyle olacak böyle olacak anneyede bişey diyemiyorum sonuçta bu yazı olacağı varmis ama keşke şoför biraz daha sakin kalabilseydi. tabi onun içinde durum çok zor kolay şey değil böyle durumlar. Allah yardımcılari olsun ailelerin 17 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    İyide kardeşim, 19 aylık bir çocuğun anne baba ebevin olmadan araçların arasında arkasında önünde ne işi var.çocuk için çok üzüldür.ama şoföerde üzüldüm.direksiyonayden çok küçük bir çocuğu görme şansınız yoktur.aileler çocuklarının sorumluluğunu tam üstlenmeli.ihmalden 2 can gitti.yazık. 15 0 Yanıtla
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