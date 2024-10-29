Esenyurt'ta, bir minibüsün çocuğa çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. 28 Ekim tarihinde Akçaburgaz Mahallesi 3043. Sokak'ta 19 aylık Ö.A.K'nin, Enes Çakmak'ın kullandığı minibüsün etrafında dolaşırken hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Çakmak isimli minibüs sürücüsü olayın ardından kesici aletle intihar etmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Soruşturma sonucu, kazanın çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendiği anlaşıldı.
Görüntülerde, Ö.A.K'nin, annesi çöp dökerken park halindeki minibüsün etrafında dolaştığı gözlenirken daha sonra annesi peşinden giderken çocuğun hareket eden minibüsün ön tarafına kaçıp aracın altında kaldığı anlar yer aldı.
Kazayı fark eden annenin önce ağlaması ardından çocuğunu kucağına alıp bir süre yürüyüp kendini yere attığı anlar ile aracından inen sürücünün olayın etkisiyle bir kaç kez yerinde zıpladığı anların yer aldığı görüntülerde çevredekilerin de yardıma koşması dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › 19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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