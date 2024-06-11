Esenyurt'ta Oto Tamir Dükkanı ve 8 Araç Kundaklandı, Şüpheli Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) İstanbul Esenyurt'ta bir tartışma sonucu oto tamir dükkanıyla birlikte 8 aracı ateşe verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde gece yarısı oto tamir dükkanı ve 8 aracın yanmasıyla sonuçlanan yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olay yerinde 5 litrelik boş bidon bulan itfaiye ekipleri durumu polise yansıttı. Yangının çıktığı saatlerde olay yerinden uzaklaşan bir şüphelinin varlığını da belirleyen polis, şüpheliyi Başakşehir'de gözaltına aldı.
Polisin yaptığı araştırmalarda şüphelinin akrabalarıyla yaşadığı bir anlaşmazlık ve tartışma sonucu kundaklamayı gerçekleştirdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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