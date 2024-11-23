Eşi ve Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Eşi ve Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Eşi ve Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Ankara'da, eşi Elif Bozkurt'u ve onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i öldüren Servet Bozkurt yakalandı. Olayın ardından, Bozkurt'un hapse atılmasına rağmen ev hapsinde olduğu dönemde gerçekleşen cinayetler büyük bir yankı uyandırdı.

23.11.2024 19:38  Güncelleme: 19:39
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ANKARA'da eşi Elif Bozkurt (41) ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49) öldürüp kaçtığı İstanbul'da yakalanan Servet Bozkurt (47) ile ona yardım eden 2 şüpheli tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, 21 Kasım Perşembe günü eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Servet Bozkurt, eşini boğazını keserek öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı. Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi. Bozkurt'un ifadesinin ardından olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Bozkurt ve ona yardım eden 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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