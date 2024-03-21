EŞİK Platformu, İstanbul Sözleşmesi\'nin geri çekilmesine karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformundan yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geri çekilmesinin üstünden 3 yıl geçtiği belirtilerek, "Anayasa'ya açıkça aykırı olarak alınan bu karara karşı kadınların hukuk mücadelesi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu konuda açılan davalarla ilgili alınan kararların Anayasa Mahkemesine ve ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürüleceği kaydedildi.
EŞİK Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021'de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının üstünden 3 geçmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Bu kararın, "Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, fıtrata aykırı" cümlesinin de hayata geçirildiği dev adımlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, bu konuda yürütülen mücadele şöyle anlatıldı:
"Anayasa'ya açıkça aykırı olarak alınan bu karara karşı kadınların hukuk mücadelesi devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış işlemi ile ilgili olarak 220'nin üzerinde iptal davası açılmıştı. Bu davalar, Danıştay'da 28 Nisan ile 7, 14 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan dört duruşmada toplu davalar şeklinde seri dava olarak görülmüştü. 20'nin üzerinde dosyanın duruşması aynı günde yapılmıştı. Buna rağmen, her bir dava için tam avukatlık ücretine hükmedilmişti. Temyiz sırasında Cumhurbaşkanı avukatı lehine takdir edilen bu hukuka aykırı ve vekalet ücretinin adalete erişim hakkını, hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtilmişti. Davalı Cumhurbaşkanı'nın avukatlarını kayıran bu yüksek avukatlık ücretinin, Cumhurbaşkanlığını haksız ve orantısız biçimde zenginleştirmek; şiddetsiz bir hayat hakkını savunmaktan başka bir amacı olmayan davacıları cezalandırmak ve benzer davalar için hak aramak isteyenleri caydırmak sonucunu doğuracağı vurgulanmıştı. Ne yazık ki, temyiz incelemesinde esasa dair itirazlarımız dikkate alınmadığı gibi, avukatlık ücreti ve hak arama özgürlüğü konusundaki bu itirazlarımız da dikkate alınmadı. Cevap bile verilmedi."
"ANAYASA MAHKEMESİNE ATANAN YILMAZ AKÇİL'İN DOSYALARIMIZA BAKMASI HUKUKEN İMKANSIZ"
İstanbul Sözleşmesi davası ile ilgili Anayasa Mahkemesinde birkaç dosyalarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Tam da bu süreçte, Danıştaydaki davalarımızın reddinde başrol oynayan Daire Başkanı Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesine atanması bir rastlantı değildir. Kendisinin bu dosyalara bakması hukuken imkansızdır. İtirazımızı şimdiden tüm kamuoyu önünde belirtiyoruz. EŞİK olarak bu davaları Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyecek herkese hukuki danışmanlık vermek ve avukatlık yapmak için hazırız. Dünya ve Türkiye kamuoyu önünde hatırlatmak isteriz ki kadına karşı şiddetle mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › EŞİK Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesine karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika
Sinop Üniversitesi, Tokat Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde halk oyunları gösterileri, demir dövme, yumurta tokuşturma ve mehter takımı gösterileri gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim için beka sorunu, gençlerimizin durumudur.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada, enflasyonun hızlı bir düşüşe geçeceğini ve insanların refah seviyesinin artacağını söyledi. Ayrıca, depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükünün hafifledikçe ülkenin daha da büyüyeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, emeklilere banka promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu ve muhalefeti eleştirerek, zübük siyaseti olarak nitelendirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, Kuzeykent İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, tesisi gezerek futbolculara moral verdi. Teknik direktör Fırat Gül, çocukların desteğinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve takımın başarısını sürdüreceğini söyledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise yaralandı. Kazanın sebebi olarak kırmızı ışık ihlali iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek cinayeti savundu. Maktulün ailesi ise sanığın iftira attığını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 218 bin 450 TL para cezası kesildi, şahıslar gözaltına alındı. Dövüştürülen horozlar ise veteriner hekim kontrolü sonrası Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kavga sırasında minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türki cumhuriyetleri ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle Nevruz Bayramı'nı kutlayacak. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?