Eşiyle boşanma tartışması yaşayan adam, tabancayla eşini öldürdü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanmak isteyen eşi Bahar Kanyılmaz'ı (22) başından tabancayla vurarak öldüren Tarık Kanyılmaz (25) tutuklandı. Kanyılmaz'ın ifadesinde "Boşanmak istiyordu. Ben de 'çocukları ver, çocukları alırım' dedim. O da 'çocukları vermem' dedi. Kavga ettik. Bir anda sinirlenince böyle oldu" dediği öğrenildi.

Olay, pazar günü saat 16.00 sıralarında ilçenin Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Bahar Kanyılmaz, eşi Tarık Kanyılmaz ile yaşadığı tartışma sonrası birlikte oturdukları evden ayrılıp, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Tarık Kanyılmaz, evin önüne gidip eşi Bahar Kanyılmaz'ı konuşmak istediğini söyleyip dışarıya çağırdı. Aşağıda buluşan ve konuşmak için binanın yan tarafına geçen çift arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tarık Kanyılmaz, tartışma sırasında belirledik tabancayı çekip 5 el ateş ederek kaçtı. Kurşunların başına isabet ettiği Bahar Kanyılmaz yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyup aşağı inen Bahar Kanyılmaz'ın yakınları, sinir krizleri geçirdi, Tarık Kanyılmaz'ın olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı.

Şehir dışına kaçmaya çalışan şüpheli, dün Alaplı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Biri 2 yaşında, diğeri 4 aylık olan 2 çocuk annesi Bahar Kanyılmaz, Subaşı Mahallesi Aydınlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verildi.

'ÇOCUKLARI VER' TARTIŞMASI

Tarık Kanyılmaz'ın polisteki ifadesinde tartışmanın eşinin boşanmak istemesi üzerine çıktığını belirterek, "Boşanmak istiyordu. Ben de 'çocukları ver, çocukları alırım' dedim. O da 'çocukları vermem' dedi. Kavga ettik. Bir anda sinirlenince böyle oldu. Pişmanım" dedi.

Dün Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen Tarık Kanyılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.