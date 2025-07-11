Eski AB Büyükelçilerinden İsrail'e Tepki

Avrupa Birliği'nin (AB) eski 27 büyükelçisinden oluşan bir grup, Gazze'de uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini belirterek, AB'yi İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almaya davet etti.

Brüksel merkezli EUobserver haber sitesi tarafından yayımlanan mektuba göre, daha önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da görev yapan 27 eski AB diplomatı, Birliğin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarına somut yanıt vermemesinden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Büyükelçiler, İsrail'in askeri müdahalesinin "ayrım gözetmeyen ve tamamen orantısız" olduğunu ve bunun on binlerce Filistinli sivilin ölümüne ve Gazze'deki altyapının büyük ölçüde tahrip olmasına yol açtığını vurguladı.

AB'nin, İsrail'in Batı Şeria'yı yasa dışı işgaline, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından uygulanan şiddete desteğe ve uluslararası hukuka aykırı olarak devam eden toprak ilhakına karşı ciddi eylemde bulunma konusundaki "isteksizliğine" dikkati çeken büyükelçiler, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da açıkladığı üzere Tel Aviv yönetiminin Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etmesinin sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçiler, AB'yi İsrail ile Ortaklık Anlaşması uyarınca sürdürülen ticaret ve bilim alanındaki ilişkileri askıya almaya çağırdı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte herhangi bir eylemde bulunulmaması, AB'nin bölgedeki ve daha genel olarak dış politikasındaki zaten zedelenmiş itibarını daha da zedeleyecektir. AB, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin ilkeli ve net duruşuna yönelik çifte standartlar nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalmıştır."

AB, Hollanda'nın talebi üzerine İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın ikinci maddesinde zikredilen, tarafların insan hakları ve uluslararası hukuka uygun davranma şartı üzerinden bir inceleme yapmış ve Tel Aviv'in bu hükmü ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, bundan sonra atılabilecek adımları görüşmek üzere 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.

Anlaşmanın tümüyle askıya alınması için oybirliği gerekiyor.