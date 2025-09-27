Eski Başkan Zeyrek'in Ölümüne Soruşturma - Son Dakika
Eski Başkan Zeyrek'in Ölümüne Soruşturma

Eski Başkan Zeyrek\'in Ölümüne Soruşturma
27.09.2025 09:54
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI

Bu kapsamda olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmaması, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edilmesi ile ilgili sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen kişilerin tespiti amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca ek bilirkişi raporu hazırlandı.

2 KİŞİ ASLİ KUSURLU

Rapora göre, soruşturma kapsamında tutuklanan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde montajladığı iddia edilen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu sayıldı.

1 KİŞİYE TAHLİYE

Bu kapsamda havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan diğer şüphelilerden Z.M'ye ise kusur bağlanmadı. Buna göre Z.M, işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edildi.

YENİ RAPORDA 6 KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU

Yeni raporda, havuzun yapım süreci ve sonrasındaki denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin, inşaat aşamasındaki denetim görevlerini ihmal ettikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıklarına yer verildi. Yeni şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, iddianamenin hazırlanmasının ardından kamu davası açılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

14 Haziran'da ise evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklamış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Başkan Zeyrek'in Ölümüne Soruşturma - Son Dakika

