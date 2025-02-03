Eski Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Ceza - Son Dakika
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Eski Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Ceza

Hasan Ozan Baştosun, eski eşi Fulya Öztürk'ü öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

03.02.2025 22:46
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanığa ilişkin hükmün bozularak yeniden değerlendirilmesi kararı verince, sanık tekrar İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı.

Mahkeme heyeti, sanığın, yine "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Gerekçeli kararda, sanığın maktulü iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü, ailesine haber edip polise teslim olduğu anımsatıldı.

Kararda, sanığın eski eşiyle konuşmak amacıyla iş yerine geldiği, bir süre kaldıktan sonra ayrıldığı, geri dönerek tabancayla iki el ateş edip Öztürk'ü öldürdüğü aktarıldı. Sanığın iş yerinden ayrılması ile geri dönmesi arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle "tasarlama" unsurunun oluşmadığı vurgulandı. Tasarlama için suç işleme kararı ile suç işlemeye başlama arasında bir süre bulunması gerektiği belirtildi.

Kararda, mahkeme heyetinin sanığa verdiği cezanın vicdani kanaatle belirlendiği de vurgulandı.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de Hasan Ozan Baştosun, eski eşi Fulya Öztürk'ü çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla öldürmüş, Baştosun'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Avukatların sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanması itirazı üzerine dosya istinafa taşımış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanığa ilişkin hükmün bozularak yeniden değerlendirilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

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