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Eski günlerine kavuşan Karasu Çayı bir çok yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor

VAN - Van Gölü'ne dökülen Karasu Çayı, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle eski günlerine dönmesiyle birçok yaban kuşlarına yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Van Gölü'nü besleyen 102 derenin arasında bulunan Karasu Çayı, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle eskisi gibi akmaya başladı. Birçok yabani kuşa ev sahipliği yapan çay, inci kefali göçünde önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan küresel ısınma sonucu kuruyan Karasu Çayı'nın bu yıl bol yağış almasıyla eski günlerine dönmesi uzmanları sevindirdi. Karasu Çayı'nın eski günlerine kavuşmasıyla başta leylekler olmak üzere birçok kuş türüne yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Karasu çayı bunda 1 sene önce kurumak üzereydi. Van Gölü havzasında son 20 yılın en çok yağış alan Mart ayı ile beraber sulak alanlar tekrar canlanmaya başladı. Bu canlanan yerlere de yaban hayvanları hiç vakit kaybetmeden gelmeye başladılar. Daha öncede bu alanda yüzden fazla kuş türü yaşıyordu, şimdi baharın habercisi olan leylekler ve diğer kuş türleri gelmeye başladı. Biz sulak alanlarımız bozmadığımız zaman yaban hayvanları buralara gelecek. Bulunduğumuz alan Zeve Şehitliğine yakın bir yer. Zeve Şehitliği artık leyleklerle, allı turnalarla, flamingolarla ak balıkçılarla, angıtlarla, kılıç gagalılarla ve adını sayamadığımız yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Biyolojik bir laboratuvar olan Karasu Çayı suyunun direk göle akmaması için bir an önce tedbir alınması gerek. Burası kurtarılınca kendiliğinden kuş cennetine dönecektir" dedi.