İsrail'de yalan haber itirafı yeniden gündemde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un eski sözcüsü Eli Vered Hazan'ın "yalan haber" ürettiğini itiraf ettiği video yeniden gündem oldu.

Hazan'ın 2021'de, "gerçeklerin hiçbir öneminin olmadığını" iddia ettiği konuşmasının görüntüleri yeniden uluslararası basında gündeme geldi.

Konuşmasında "Yalan haber üretiyorum." itirafında bulunan Hazan, artık gerçeklerle ilgilenmediğinin altını çizerek "İnsanlar sadece savaştan anlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Hazan, "Sosyal medyada savaş mı istiyorsunuz? Size karşı sosyal medyada savaş vereceğiz." ifadeleriyle sosyal medya platformlarında "yalan haber" yayacaklarına işaret etmişti.

Kısa bir süre önceye kadar İsrail'in Singapur Büyükelçisi olan Hazan'ın, İsrail Hükümet Basın Ofisi'nin (GPO) başına getirilebileceği iddia edilmişti.