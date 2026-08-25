İsrail'de yalan haber itirafı yeniden gündemde - Son Dakika
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İsrail'de yalan haber itirafı yeniden gündemde

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Netanyahu'nun partisinden Eli Vered Hazan'ın 2021'de 'yalan haber üretiyorum' dediği video yeniden gündemde. İsrail'in Singapur Büyükelçiliği görevini yürüten Hazan'ın, hükümet basın ofisinin başına getirilebileceği iddiaları tartışma yarattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un eski sözcüsü Eli Vered Hazan'ın "yalan haber" ürettiğini itiraf ettiği video yeniden gündem oldu.

Hazan'ın 2021'de, "gerçeklerin hiçbir öneminin olmadığını" iddia ettiği konuşmasının görüntüleri yeniden uluslararası basında gündeme geldi.

Konuşmasında "Yalan haber üretiyorum." itirafında bulunan Hazan, artık gerçeklerle ilgilenmediğinin altını çizerek "İnsanlar sadece savaştan anlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Hazan, "Sosyal medyada savaş mı istiyorsunuz? Size karşı sosyal medyada savaş vereceğiz." ifadeleriyle sosyal medya platformlarında "yalan haber" yayacaklarına işaret etmişti.

Kısa bir süre önceye kadar İsrail'in Singapur Büyükelçisi olan Hazan'ın, İsrail Hükümet Basın Ofisi'nin (GPO) başına getirilebileceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de yalan haber itirafı yeniden gündemde - Son Dakika

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