Eski Malta Cumhurbaşkanı İsrail\'e soykırımı durdurun çağrısı yaptı

Eski Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

Malta'da yayın yapan "newsbookmalta" internet sitesinin haberine göre, Preca, adada dün düzenlenen Filistin'le dayanışma mitingine katılarak destek verdi.

Preca, burada yaptığı konuşmada, Netanyahu ve hükümetine seslenerek, "Durun. Bu soykırımı durdurun." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Preca, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini de İsrail'e verdiği destek nedeniyle sert şekilde eleştirdi.

Preca, herkesi Gazze'nin yanında durmaya davet ederken, "Bu çağda insan haklarının sadece kendileri için var olduğunu düşünenlerin olduğuna inanamıyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, İspanya, İrlanda, Belçika liderleriyle beraber Gazze'de acil ateşkese yönelik çağrı yapılması için bastıran Malta Başbakanı Robert Abela, zirvenin ardından ülke basınına yaptığı açıklamada, Brüksel'den bu konuda bir karar çıkmaması sebebiyle "hayal kırıklığı" ile ayrıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 291 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.