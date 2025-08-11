Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Toprağa Verildi

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören ve dün vefat eden Şıvgın'ın cenazesi, TBMM'deki resmi törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şıvgın'ın naaşı, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti liderleri, eski bakanlar da katıldı.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, serbest avukatlık ve ticaretle uğraştı.

17,18 ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren Şıvgın, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.