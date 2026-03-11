Eski Sevgili Cinayetinde Cezalar Onandı - Son Dakika
Eski Sevgili Cinayetinde Cezalar Onandı

11.03.2026 12:02
Gökhan Çatbaş, eski sevgilisi Edanur Çoban'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezasını aldı.

KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Gökhan Çatbaş (22), istinafın mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı. İtiraz üzerine tekrar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelen dava dosyası, bu kez hukuka uygun bulunarak onandı.

Olay, 13 Eylül 2023'te saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Çatbaş, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Eylül 2024'te görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'ı 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Sanık Gökhan Çatbaş'ın avukatı karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası dinlenen tanıklardan birinin naip hakim (görevlendirilen hakim) ile dinlendiği, heyet halinde tanık ifadesinin alınması gerektiği, bu yüzden dosyada usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı verip, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Sanık Gökhan Çatbaş, istinafın bozma kararı sonrası Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Geçen yıl 27 Mart'ta görülen davada, Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi babası Akın ile annesi Tuğba Çoban ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Sanık Gökhan Çatbaş, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım. İlişkimiz boyunca Edanur'a asla kötü davranmadım. Aldatma olayı olunca kendimi kaybettim. Şu an o Gökhan'ı tanıyamıyorum. Evlenmeyi düşünüyorduk. Hayallerimiz vardı. Ondan beni aldatmasını, benim de böyle bir eylemde bulunmamı kendimden beklemezdim. Pişmanım" diye konuştu.

Çoban'ın anne ve babası da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Çatbaş'ı yine 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulanmadı. Karar sonrası Edanur'un annesi Tuğba Çoban gözyaşı dökerek, "Kanın yerde kalmadı Eda" dedi.

YENİDEN İSTİNAFA GİTTİ

Yapılan itiraz üzerine dosya 2'nci kez Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

Öte yandan, Ceza Dairesi'nin hukuka uygun bularak onadığı karara, sanık avukatının itiraz ederek dosyayı temyiz edip Yargıtay'a taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
