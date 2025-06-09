Eski Sevgilisini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Sevgilisini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Eski Sevgilisini Öldüren Sanığa Ağır Ceza
09.06.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cavit Akgün/Muğla - Murat Bozkurt, eski sevgilisi Hasret Çakır'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde eski sevgilisi Hasret Çakır'ı (41), evinin balkonunda tüfekle öldüren Murat Bozkurt'a (48), verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, Bozkurt'un olayı gerçekleştirdikten sonra ayrıldığı, kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşuna haber vermediği, eyleminden pişmanlık duyduğunu hususunda mahkeme tarafından kanaat oluşmadığına yer verildi.

Olay, 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesleri duyan mahalle sakinleri, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı oturduğu tek katlı evin balkonunda kanlar içinde buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu tespit etti. Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı belirlenen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat Bozkurt, hakim karşısına çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Ekim 2024 tarihinde görülen karar duruşmasına Hasret Çakır'ın yakınları ve avukatlar katılırken, Bozkurt da salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bozkurt'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Bozkurt'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Murat Bozkurt'un evli olduğu, birlikte yaşadığı Hasret Çakır'ın kendisinden ayrılmak istediğini bildirdiği ifade edildi. Bozkurt'un, olay günü Çakır'ın evinin önünde yabancı bir araç görmesinin ardından cinayeti işlediği belirtildi. Sanık Bozkurt'un, eylemini gerçekleştirdikten sonra olay yerinden ayrıldığı ve herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da güvenlik birimine haber vermediği de kararda yer aldı. Mahkeme, sanığın bu süreçteki davranışlarının pişmanlık içerdiğine dair bir kanaat oluşturmadığına dikkat çekti. Kararda, "Sanığın eyleminden sonra sergilediği tutumlar ve verilecek cezanın caydırıcılığı göz önüne alındığında, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Murat Bozkurt, Güvenlik, Politika, Köyceğiz, Mahkeme, Bozkurt, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sevgilisini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem’in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü 7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
Bülent Ersoy’dan alışılmadık sahne Diva bu kez yerinde duramadı Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme Mourinho’nun kaderi belli oluyor Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho'nun kaderi belli oluyor
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’e kanca Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca
Bir ilki yaşattı Milli motosikletçi Deniz Öncü’den tarihi zafer Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz talip ABD maçında tribünden izlediler Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Beyaz Saray’da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı’na omuz attı Beyaz Saray'da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı'na omuz attı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
09:00
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
17:39
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar
Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
17:32
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
17:32
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
17:18
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
17:09
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
17:04
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 12:30:52. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Sevgilisini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.