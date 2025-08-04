Eski Van Şehri'nde Osmanlı Kışlası İzleri Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski Van Şehri'nde Osmanlı Kışlası İzleri Keşfedildi

04.08.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Kalesi yakınlarındaki kazılarda Osmanlı kışlası kalıntıları ve tarihi eserler bulundu.

Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde yürütülen arkeolojik kazılarda Osmanlı kışlası izleriyle karşılaşıldı.

Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde kazı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu'nun başkanlığında 2022'de başlatılan kazılarda, aralarında sanat tarihçi, tarihçi ve arkeologların bulunduğu 20 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

Bu yıl şehrin güneybatısında yoğunlaştırılan çalışmalarda Osmanlı döneminde inşa edilen ve yaklaşık 150 yıllık tarihe sahip "Osmanlı kışlası" izine rastlandı.

Alanda bronz sikkeler, mermi kovanları, tütün lüleleri, sırlı-sırsız Osmanlı seramikleri, farklı nitelikte metal eşyalar, gülle parçaları ile yanmış evrak parçaları bulundu.

Yürütülen çalışmalarla tarihi yapıların tüm yönleriyle ayağa kaldırılarak turizme kazandırılmasının planlandığı alanda Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Çifte Hamam, Miri Ambarı, 2 kilise ve sarnıç restore ediliyor.

"Çalışmamızı Osmanlı kışlasına yoğunlaştırdık"

Prof. Dr. Terzioğlu, AA muhabirine, Urartu döneminden Osmanlı'nın son dönemine kadar önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılan Eski Van Şehri'nin 450 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını söyledi.

Van'da Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait ayakta kalan az sayıda yapının olduğunu belirten Terzioğlu, bunun da büyük oranda 1896-1897 Ermeni ayaklanmaları ve Rus işgali nedeniyle şehrin tahrip edilmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Üç yıldır yürüttükleri kazı çalışmalarında kentin geçmişine dair önemli bulgulara ulaştıklarını anlatan Terzioğlu, şunları kaydetti:

" Kanuni Sultan Süleyman, Van'ı 1548'de fethettikten sonra burada önemli bir imar faaliyeti sürdürülmüş. Kentin bugüne ulaşan fiziki dokusunda Osmanlı'nın çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı'nın son dönemlerine doğru burada bazı askeri ve kamu yapılarının inşa edildiğini görüyoruz. Bu yılki çalışmamızı kentin güneybatısında yer alan Osmanlı kışlasına yoğunlaştırdık. Arşiv belgelerinde 1861-1876 yıllarında hüküm süren Sultan Abdülaziz'in askeri anlamda bazı reformlara giriştiği görülüyor. Hem donanmayı hem kara ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Osmanlı'nın farklı bölgelerinde büyük boyutlarda kışlalar inşa ediliyor. Van da bu bölgelerden biri. Kenti 18. ve 19. yüzyılda belgeleyen görsellerden şehrin neredeyse 10 bin metrekarelik bir alanını kaplayacak şekilde devasa boyutlarda bir kışlanın varlığını biliyorduk. Sultan İkinci Abdülhamid'in Osmanlı coğrafyasındaki tarihi yapıları fotoğraflamaya çalıştığı bir albüm çalışması var. Bu albümde de kışlanın bazı net fotoğrafları var."

"Kışla kapısına işaret eden bazı bulgulara rastladık"

Tüm bu verilere dayanarak Eski Van Şehri'nin güneybatı burçlarına bitişik alanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Terzioğlu, "Kazı çalışmalarında yaklaşık 40 santimetre derinliğe inildiğinde 35 santimetre yüksekliğinde taş örgülü duvarların sınırlandırdığı bazı mekanlarla karşılaştık. Çalışmamızı biraz ilerlettikten sonra Hüsrevpaşa Külliyesi'ne yakın bir noktada yoğunlaştığımızda daha düzgün kesme taş örgülü duvarların sınırlandırdığı ve kışla kapısına işaret eden bazı bulgulara rastladık. Çalışmalarımızın ilerleyen döneminde Osmanlı'nın burada inşa ettiği büyük boyuttaki kışlanın hem planını hem mimarisini hem de kullanılan askeri teçhizatını biraz daha net biçimde ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kazılarda bronz sikkeler, mermi kovanları, tütün lüleleri, sırlı-sırsız Osmanlı seramikleri, farklı nitelikte metal eşyalar, gülle ve şarapneller, yanmış evrak parçaları ortaya çıkardıklarını belirten Terzioğlu, "Tasnifleri yapılarak bakım onarım ve kayıt işlemlerine tabi tutulacak eserleri daha sonra Van Müze Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Bunlar çok önemli veriler." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Van Kalesi, Osmanlı, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Van Şehri'nde Osmanlı Kışlası İzleri Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
09:57
Yemen’de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
09:02
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 11:23:23. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Van Şehri'nde Osmanlı Kışlası İzleri Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.