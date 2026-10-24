Eskişehir-Bilecik yolunda tarlaya giren TIR duvara çarparak 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir-Bilecik yolunda tarlaya giren TIR duvara çarparak 2 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Bilecik yolunda tarlaya giren TIR duvara çarparak 2 kişiyi yaraladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir-Bilecik kara yolunda saat 05.00 sıralarında yoldan çıkıp tarlaya giren TIR, bir işletmenin duvarına çarptı. TIR şoförü ile yanındaki kişi yaralandı; kabinde sıkışan şoför itfaiyenin 2 saati aşan çalışmasıyla çıkarıldı, iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de tarlaya girip duvara çarpan TIR'ın şoförü H.A. (67) ile yanındaki Ş.A. (35) yaralandı. Kabinde sıkışan sürücü H.A., itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir- Bilecik kara yolunda meydana geldi. H.A.'nın kontrolünü yitirdiği 10 TL 666 plakalı TIR, yoldan çıkıp tarlaya girerek, bir işletmenin duvarına çarptı. Kazada, TIR şoförü H.A. ile yanındaki Ş.A. ezilen kabin içerisinde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kabin içerisinde sıkışan sürücü H.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 2 saati aşan müdahalenin ardından H.A.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
EskişehirOtomobilBilecikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan'ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar 13 adrese polis baskını Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını
Başbakandan halka kritik uyarı Her evde 3 günlük stok istedi Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
ABD’den İran’a saldırı sinyali Tahran’ın korkutan planı ortaya çıktı ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:30
Emziren annenin “küflü ürün“ ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
Emziren annenin "küflü ürün" ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:02
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 11:21:03. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir-Bilecik yolunda tarlaya giren TIR duvara çarparak 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei