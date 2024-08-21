Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi'nde görev yapacak - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi'nde görev yapacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi\'nde görev yapacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Türkiye delegasyonunda 'kongre üyesi' olarak görev yapacak. Ünlüce aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi'nin doğal üyesi oldu.

21.08.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gelecek dönemde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Türkiye delegasyonunda yer alarak, 'kongre üyesi' sıfatıyla görev yapacak. Başkan Ünlüce, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi'nin de (SODEMBEK) doğal üyesi oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin de yer aldığı Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de katıldı. 14 büyükşehir ve 4 ilçe belediye başkanın yer aldığı konsey, CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Ünlüce, "Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği güzel örneklerin paylaşıldığı toplantının son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Halkımızın öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda var gücümüzle tüm belediyelerimizle eşgüdümle çalışmaya devam edeceğiz. Bu toplantılar, yerelde hizmet eden belediyelerimizle deneyim, güç ve imkanlarımızı birleştirme imkanı sağlayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "En iyi kadrolar ve en doğru kaynak yönetimini yapacak bilinç Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Biz halkın partisiyiz, milletin partisiyiz, mağdurların ve mazlumların hizmetine talibiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin de katıldığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler katıldı.

SODEMBEK'in tanıtımı ile başlayan toplantı gündeminde, gelecek ay yapılacak tüzük kurultayı, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları yer aldı. Toplantı, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la ilgili değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi'nde görev yapacak - Son Dakika

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