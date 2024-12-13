Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü Aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü alarak bu markayı ikinci kez taşımaya hak kazandı. Başkan Ayşe Ünlüce, bu ödülün Eskişehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

13.12.2024 11:28  Güncelleme: 12:14
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" ödülü aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu güzel markanın kristal ödülü bir yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ve bu bize büyük bir gurur veriyor. Bir yıl daha bu markayı taşıyacak olmak ve kristal ödülü almak bizim için onurdur" dedi.

Yerel yönetimlerin kendi görev ve sorumluluklarını daha demokratik ve iyi şekilde yerine getirmelerini, kurumsal kapasitelerinin sürekli geliştirmelerini, kalkınma ve yaşam kalitesinin sürdürülebilir şekilde güçlenmesine hizmet eden Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE-European Label of Governance Excellence) 2024 Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında düzenlenen ödül töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye'de ikinci kez büyükşehir belediyeleri içinde Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü alan büyükşehir belediyesi oldu. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bu yıl ilk kez bir yıl boyunca markayı taşımaya hak kazandı.

Düzenlenen ödül törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhan Taşkınsu, belediye başkanları, belediye bürokratları ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) Yönetim Kurulu Üyesi Mario Zulicek, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkan Dr. Yılmaz Argüden yaptı.

Konuşmalar sonrası Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını ikinci kez taşımaya hak kazanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına kristal ödülü, Başkan Ünlüce'ye takdim etti.

"Bir yıl daha bu markayı taşıyacak olmak ve kristal ödülü almak bizim için onurdur"

Törende konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, "Bu güzel markanın kristal ödülü bir yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ve bu bize büyük bir gurur veriyor. Bir yıl daha bu markayı taşıyacak olmak ve kristal ödülü almak bizim için onurdur. Bu sene benim için ayrı bir önemi var. Çünkü bu dönem değerli başkanlarımla birlikte Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Delegasyonunda yer alıyoruz. O nedenle Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği markayı, bu sene taşımak benim için ayrıca önemli. Her zaman bizim önümüzü açan, aydınlatan Türkiye Belediyeler Birliği'nin güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Belediyemizin 5 yıllık stratejik planını, ne mutlu bize ki; bu 12 ilke ve 97 göstergeyle beraber, 10 bin vatandaşımıza ulaşarak oluşturduk. Bu ödül belediyemizin değil, tüm Eskişehirlilerindir! Belediyemizin layık görüldüğü bu ödül, iyi yönetişim kültürümüzün güçlenmesine, şehrimizin sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve meclis üyelerimizi kutluyorum" dedi.

Tören, çektirilen fotoğraflar ve kapanış paneli ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü Aldı - Son Dakika

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