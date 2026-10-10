Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, EMO ile elektrik güvenliği protokolü imzaladı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında, belediyeye ait iş yerlerinde elektrik güvenliğinin artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle; elektrik kaynaklı kazaların, yangınların ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşam güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını kurumlar arası iş birlikleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi arasında, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş yerlerinde elektrik güvenliğinin sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Şakar tarafından imzalanan protokolle belediyeye ait iş yerlerindeki elektrik tesisatlarında oluşabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amaçlanıyor. Çalışmalarla elektrik kaynaklı kazaların ve yangınların önlenmesinin yanı sıra can ve mal güvenliğinin korunmasına da katkı sağlanması hedefleniyor.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

İş birliğinin önemine dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşların güvenliğini önceleyen çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Elektrik tesisatlarında oluşabilecek risklerin önceden tespit edilmesinin olası tehlikelerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ünlüce, mühendislik bilgisi ve teknik uzmanlığın kamu hizmetleriyle buluşmasının güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Ünlüce, "TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile mülkiyeti belediyemize ait iş yerlerindeki elektrik güvenliğini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladık. Elektrik tesisatlarında oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek elektrik kaynaklı kazaların, yangınların, can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin güvenliği için hayata geçirdiğimiz bu iş birliğine katkılarından dolayı Şube Başkanı Ahmet Şakar'a ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BU İŞ BİRLİĞİNİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ"

Ahmet Şakar ise "Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, belediyeye ait iş yerlerinde elektrik güvenliğinin artırılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Elektrik kaynaklı risklerin önceden tespit edilmesi ve olası kazaların önlenmesi adına bu iş birliğini çok değerli buluyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol ile birlikte iş yerlerinin kullanım süreçlerinde gerçekleştirilecek elektriksel kontrollerle tesisatların güvenliği değerlendirilecek, teknik eksiklikler belirlenecek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yönelik farkındalık artırılacak. Bu çalışmalarla hem iş yeri sahipleri ve çalışanların hem de bu alanlardan hizmet alan vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına katkı sağlanacak.