Eskişehirspor'dan afet gönüllüleri projesi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir spor'un sosyal sorumluluk platformu esesHUB+ iş birliğinde hayata geçirilen Eskişehirspor Afet Gönüllüleri (ESAG) Projesi tanıtıldı. Proje kapsamında kentte afet bilincinin artırılması ve eğitimli gönüllü ağı oluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehirspor'un sosyal sorumluluk platformu esesHUB+ iş birliğinde hayata geçirilen Eskişehirspor Afet Gönüllüleri (ESAG) Projesi kapsamında "Afet Farkındalık ve Tanışma Toplantısı" düzenlendi. Büyükşehir'in "Bi'Fikirle Eskişehir-2026 Yılı Katılımcı Bütçe Uygulaması" kapsamında düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok da katıldı.

"OMUZ OMUZA VERMELİYİZ"

Toplantıda konuşan esesHUB+ proje temsilcisi ve afet gönüllüsü Furkan Aydoğmuş, ESAG projesiyle afet anlarında organize bir dayanışma ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştürmek istediklerini söyledi. Aydoğmuş, amaçlarının profesyonel bir arama kurtarma ekibi kurmak değil, afetlere karşı bilinçli, donanımlı ve destekleyici bir gönüllü topluluğu oluşturmak olduğunu ifade etti. EsesHUB+"ın kısa süre önce Hatay'daki okullara kırtasiye ve spor malzemesi desteğinde bulunduğunu da aktaran Aydoğmuş, ilerleyen dönemde uygulamalı eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla projeyi büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı'na verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Aydoğmuş, "En büyük motivasyonumuz, afetlere dayanıklı bir şehir için omuz omuza vermiş olmamızdır" dedi.

"ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEĞİZ"

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ise Eskişehirspor'un kentin en önemli birleştirici güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak, taraftarlarla birlikte hayata geçirilen ESAG projesinin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Afetlerin hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Entok, taraftar gruplarının hızlı organize olabilen yapılarıyla afet süreçlerinde önemli rol üstlenebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor aslında bu kentin birleştirici gücüdür. Eskişehirspor'a da en büyük desteği her zaman taraftarı olmuştur. Taraftarımızla birlikte başlattığımız bu esesHUB+ projesiyle aslında bizler de daha fazla sosyal sorumluluk alanında, Eskişehirspor taraftarı ile kulüple birlikte camianın şehre daha çok yakınlaşması, hem şehrin hem de ülkenin sorunlarına biraz daha sosyal sorumluluk tarafından bakmak adına kurduğumuz bir oluşumdu. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birisi Eskişehirspor Afet Gönüllüleri Projesi'nde bir araya geldik. Tabii maalesef ki afetler başımıza gelmedikten sonra çok fazla farkına varamadığımız ama hayatımızın en büyük gerçekleridir. Bu konuda da taraftarlar, taraftarlar birlikleri, futbol taraftarı en çabuk organize olan birlik, oluşumlardır. Tabii Eskişehirspor taraftarı da bunların arasında, ülkede her zaman her şeyle fark yaratmış bir taraftar grubudur. Taraftarlarımızın da bizimle birlikte oluşturduğumuz bu Afet Gönüllüleri Projesi'nde umarım ki bizler de daha fazla bilinçleneceğiz. Bu konuda bizlere her zaman destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesine ve Afet Risk Daire Başkanlığı Başkanlığına çok teşekkür ediyorum."

"ESKİŞEHİRSPOR BİZİ BİRLEŞTİRİYOR"

Başkan Ayşe Ünlüce de Eskişehirspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda kentin en güçlü sivil toplum dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, ESAG'ın afetlere dirençli bir kent oluşturma yolunda örnek bir çalışma olacağını ifade etti.

Başkan Ünlüce, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor bu şehrin en büyük sivil toplum gücü aynı zamanda ve Eskişehir'i birleştiren güç. Bizler Eskişehirspor çatısı altında hangi görüşe inanırsak inanalım, hangi görevde olursak olalım hepimizin birleştiği bir yer. İşte bu büyük güç, şimdi de afetlere dayanıklı, dirençli bir kent yaratma anlamında herkese örnek olacak, diğer şehirlere, diğer kulüplere de örnek olacak büyük bir adımı başlatıyor. ?Bizler Kahramanmaraş depreminde, 10 büyük şehri kapsayan bu büyük depremde gördük ki can ve mal kaybını en çok artıran şey afetlere hazırlıksız yakalanmamız, gerekli koordinasyonu sağlayamıyor olmamız."

?Biliyorsunuz artık dünya çok farklı bir süreçten geçiyor. İklim krizleriyle beraber sadece deprem değil, aynı zamanda seller, orman yangınları ve büyük kuraklıklar yaşanıyor. Peki biz bu gerçekle yeterince yüzleşebildik mi, yeterince hazırlanabildik mi dersek ne yazık ki kocaman bir umutsuzluk kaplıyor hepimizi. İşte bu attığımız adım; bizim depremlere, afetlere hazırlıklı olmamız, dirençli bir şehir olmamız—elbette ki bu büyük acılarla hiçbir zaman şehrimiz sınanmasın—ama sınandığında da bunları yaşadığımızda da en hazırlıklı şekilde, en az can ve mal kaybını yaşayacak şekilde koordinasyonu kurabilmek. Bu nedenle ben bu adımı çok önemsiyorum. Eskişehirspor'u, yönetimini, başkanını ve taraftarını, yüce gönüllü taraftarını yürekten kutluyorum.

?Bugün büyük bir çalışma başlıyor, çok önemli bir eğitim başlıyor ve bu eğitim büyüyerek gitsin. Bu proje aynı zamanda bizim Eskişehir, 2026 Eskişehir Yılı projelerinden bir tanesi, önemli bir adımı. Aynı zamanda 2026 için söz verdiğimiz 26 projenin birini daha burada gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyorum. Bu gurur tabii Eskişehirspor'la Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla vücut bulacak, hayat bulacak. O nedenle emek veren herkese; Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanımız ve ekip arkadaşlarına, Eskişehirspor Başkanımıza, yönetimine, o büyük taraftarına gönülden, içtenlikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

PROJENİN YOL HARİTASI PAYLAŞILDI

Eskişehirspor Afet Gönüllüleri (ESAG) Projesi ile kentte afet bilincinin artırılması, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması ve afetlere karşı bilinçli, eğitimli ve organize bir gönüllü ağı oluşturulması hedefleniyor. Toplantıda gönüllü adaylarıyla bir araya gelinerek ESAG Projesi'nin amacı ve yol haritası paylaşıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Oğuz Özkara'nın açılış konuşmasının ardından Sivil Savunma Uzmanı Ömer Veli Örekçi tarafından proje tanıtıldı. Program kapsamında afet öncesi hazırlık, aile içi afet planı, acil toplanma alanları ve afet çantasının hazırlanmasına ilişkin temel bilgiler katılımcılarla paylaşılırken, Afet ve Acil Durum Teknikeri Gönül Aytekin Nayır tarafından "Afet Sahasında Psikososyal İlk Yardım" atölyesi gerçekleştirildi.

ESAG Projesi, profesyonel ekiplerin yerine geçecek bir yapı oluşturmayı değil, afet anına doğru bilgiyle hazırlanmış gönüllüler aracılığıyla toplumsal hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda gönüllüler için ilerleyen süreçte temel afet ve acil durum eğitiminin yanı sıra ilk yardım, yangın güvenliği, telsiz haberleşmesi, psikososyal destek ve hafif arama-kurtarma konularını kapsayan modüler eğitim programları düzenlenecek.