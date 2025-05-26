Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Kentte Kurban Bayramı Düzenlemesi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki turistik merkezler ve otoparklarda bir dizi düzenlemeye gitti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir genelinde vatandaşlara kolaylık sağlamak için bir dizi düzenleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sanat Sokağı'nda yer alan Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Karikatürler ile Yılmaz Hoca Galerisi ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e Özel Hediyeler Galerisi ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksinde yer alan Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi ve Ergün Başar Portre Galerisi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi, Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Masal Şatosu'nun arife ve bayramın ilk günü kapalı olacağı; diğer üç gün hizmet vereceği belirtildi.

Hayvanat Bahçesi, Müze Gemi ve Kentpark'da bulunan At Biniş ve Binicilik Tesisi ise arife dahil bayram boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

Kent Lokantaları da arife günü ve bayram süresince kapalı olacak. Kentpark Kent Lokantası içerisinde yer alan Kent Kafe arife günü kapalı olurken, bayramın dört günü hizmet verecek.

Aktif Yaşam Parkı'nda bulunan Yaşam Kafe de arife günü dahil olmak üzere, tüm bayram ziyaretçilerini ağırlamak üzere açık olacak. Porsuk Çayı'nda çalışan esbotlar ve gondollar da arife günü dahil bayram boyunca misafirlerine hizmet verecek.

Şehitlik otoparkı ve cadde otoparklarının arife günü hariç bayram boyunca ücretsiz olacağı duyuruldu. Halk Ekmek büfeleri ise yalnızca arife günü açık olacak, bayram süresince kapalı kalacak.

Zabıta ve itfaiye ekiplerinin bayram süresince 7 gün 24 saat görevde olacağı ifade edilirken, vatandaşların zabıtaya 153, itfaiyeye ise 112 numaralı hatlardan ulaşabileceği hatırlatıldı.