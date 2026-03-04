Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmalarıyla Alpu İlçesinin Altyapısı Güçleniyor

?(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne (EBB) bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Alpu ilçesinde 2025 yılı boyunca altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürürken; 2026 yılında da kapsamlı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çalışmalarla ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve enerji altyapısı güçlendiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce öncülüğünde ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alpu'nun dört bir yanındaki kronik sorunlara neşter vuruldu. İlçede uzun yıllardır devam eden altyapı eksiklikleri giderilirken, eş zamanlı olarak üstyapı çalışmalarıyla yollar modern ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

"Görünmeyen damarlar" yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, ilçenin "görünmeyen damarları" olarak nitelendirilen kanalizasyon ve su hatlarında köklü bir yenileme yaptı. Özellikle yağışlı havalarda yaşanan çamur ve bataklık sorununa son veren yatırımlar, ilçenin temel yaşam kalitesini artırdı.

?2025'te 10 bin 552 metrelik içme suyu hattı

2025 yılı içerisinde Alpu genelinde toplam 10 bin 552 metre içme ve kullanma suyu hattı çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda 5 bin 875 metre içme ve kullanma suyu hattı, 4 bin 409 metre terfi hattı, 267 metre isale hattı imalatı tamamlandı. Ayrıca ilçe merkezinde altyapısı olmayan yerleşim yerlerine 207 metre kanalizasyon hattı yapılarak, Alpu altyapıya kavuşturuldu.

Sondaj ve depo çalışmaları

Su kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla Koşmat Mahallesi'nde bir, Ağaçhisar Mahallesi'nde iki, Arıkaya Mahallesi'nde ise bir adet sondaj kuyusu açıldı. Öte yandan, Osmaniye ve Çerkezçukurhisar mahallelerinde 50'şer metreküplük su depolarında kapasite artışı sağlandı. Arıkaya-Karakuş ve Söğütçük mahallelerinde 25'er metreküplük depolar yenilenirken; Özdenk, Ağaçhisar (iki adet), Sakarıkaracaören ve Dereköy mahallelerinde toplam beş su deposunda tadilat çalışması yapıldı. Ağaçhisar Mahallesi'nde ayrıca bir adet tesis tamirat ve yenileme işi gerçekleştirildi. Çerkezçukurhisar Mahallesi'nde ise bir adet enerji nakil hattı çalışması tamamlandı.

?Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, "Büyükşehir'in dokunuşuyla dört mahallemizde kanalizasyon ve sıcak asfalt sorunlarını çözdük. Artık övünebileceğimiz parklarımız ve düzenli bir ilçemiz var" dedi.

?İlçe sakinleri de hizmetlerden son derece memnun olduklarını belirterek, "Eskiden buralar çamurdu, araçlarımız yollarda perişan oluyordu. Otuz senedir beklediğimiz hizmete kavuştuk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'den ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

2026'da hedef daha güçlü altyapı

ESKİ, 2026 yılında Alpu'da yeni yatırımlara imza atacak. Planlanan çalışmalar kapsamında Sarıkavak, Güroluk ve Merkez Karacaören mahallelerinde sondaj çalışmaları yapılacak. Alpu ilçe merkezinde 17 bin 208 metre içme suyu hattı (basma ve isale hattı) imalatı gerçekleştirilecek. İlçe Merkezi Arıtma Tesisi'nde enerji nakil hattı güç artırımı sağlanacak.

Konforlu ve güvenli yollar

?Altyapı çalışmalarının hemen ardından başlatılan üstyapı seferberliği ile Alpu sokakları sıcak asfaltla buluştu. Yol yenileme çalışmalarının yanı sıra Porsuk Çayı kenarında yapılan peyzaj düzenlemeleri, yeni park ve bahçelerle ilçeye nefes alacak alanlar kazandırıldı.

35 bin tonun üzerinde asfalt

Alpu merkezde altyapı çalışmalarının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yollar yenilendi. Fevzi Paşa Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi ve Fatih Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılından bugüne kadar toplamda 35 bin 316 ton asfalt serimi yapıldı.