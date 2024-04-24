Eskişehir'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Es Çocuk Evi'nde eğitim gören çocuklar ile Estram çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerde büyük bir coşkuyla kutladı.

Eskişehir'deki 23 Nisan kutlamaları kapsamında ilk olarak Estram çalışanlarının çocukları, Estram Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşayan çocuklara, EBB Başkanı Ayşe Ünlüce ile Estram Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır da eşlik etti.

Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı renkli kutlamada Başkan Ünlüce, "Sizler geleceğin mimarları, yöneticileri olacaksınız. Ama en öncelikli görevimiz nedir derseniz; Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet ilkelerinin yolundan gitmektir" dedi.

Etkinliklerin ikinci durağı ise EBB Es Çocuk Evi oldu. Büyükşehir Belediyesi Sultandere Sahnesi'nde düzenlenen bayram kutlamasına, EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, belediye bürokratları ve çocukların ebeveynleri katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Ünal, Başkan Ünlüce'nin selam ve sevgilerini ileterek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra sahneye çıkan minikler, yaptıkları cimnastik ve dans gösterileriyle büyük beğeni toplarken, Türk bayraklı sunumlarıyla uzun süre alkışlandı. Çeşitli oyunları sahneleyen çocuklar, müzikler eşliğinde dans edip izleyicilere bayram coşkusunu yaşattı.