75 yıl hapis cezası alan saldırgan cezaevinde intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

75 yıl hapis cezası alan saldırgan cezaevinde intihar etti

75 yıl hapis cezası alan saldırgan cezaevinde intihar etti
29.06.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kar maskesi ve hücum yeleği giyerek 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim (20), cezaevinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayıp 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Arda Küçükyetim, cezaevinde intihar etti.

CANLI YAYIN AÇIP ÖNÜNE ÇIKANI BIÇAKLADI

Tepebaşı ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı. Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sanal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

75 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu yargılanan Küçükyetim, geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında, ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası veridi.

CEZAEVİNDE HAYATINA SON VERDİ

Olayın ardından 18 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir Adliyesi’nde tutuklanan Arda Küçükyetim, cezaevindeki yaklaşık 1 yıl 10 aylık sürecin ardından akşam saatlerinde intihar ederek hayatına son verdi. Küçükyetim’in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, Gündem, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 75 yıl hapis cezası alan saldırgan cezaevinde intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi
Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem Çin'de 5,5 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır’da suç örgütü operasyonu: 15 tutuklama Diyarbakır'da suç örgütü operasyonu: 15 tutuklama

23:20
Skandal görüntüler Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
23:09
Resmi açıklama geldi İşte Lewandowski’nin yeni takımı
Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
22:02
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu
İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 23:46:40. #.0.5#
SON DAKİKA: 75 yıl hapis cezası alan saldırgan cezaevinde intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.