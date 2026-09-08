Eskişehir\'de 5 yaşındaki down sendromlu çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3'üncü kattaki evinin camından düşen 5 yaşındaki down sendromlu çocuk ağır yaralandı.

Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki down sendromlu Ahmet K, henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü.

Apartmanın arkasında bulunan bahçeye düşen çocuk, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet K, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.