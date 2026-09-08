Eskişehir'de 5 yaşındaki down sendromlu çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 5 yaşındaki down sendromlu çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı

Eskişehir\'de 5 yaşındaki down sendromlu çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki down sendromlu Ahmet K. ağır yaralandı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3'üncü kattaki evinin camından düşen 5 yaşındaki down sendromlu çocuk ağır yaralandı.

Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki down sendromlu Ahmet K, henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü.

Apartmanın arkasında bulunan bahçeye düşen çocuk, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet K, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 5 yaşındaki down sendromlu çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 5 yaşındaki down sendromlu çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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