Eskişehir\'de Ayşenur Çolakoğlu davası: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talebi

Eskişehir'de, Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Kütahya T Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Hasan F. (23), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammed Ali F. (21) ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun yakınları yer aldı.
Savunmasını yapan Hasan F, kasten öldürme niyetiyle hareket etmediğini ve olayın kazayla meydana geldiğini öne sürdü.
Mahkeme savcısı, davaya ilişkin mütalaasında Hasan F'nin "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, tutuksuz sanık Muhammet Ali F. için ise "suça iştirak" iddiasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tutuklanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Muhammet Ali F'nin tutuklanmasına yönelik talebi kabul etmedi.
Heyet, sanığın savunmasının ardından avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmeleri üzerine duruşmayı 29 Şubat'a erteledi.
Ayşenur Çolakoğlu'nun ailesinin avukatı Sermin Ertem, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısının, iddianamede belirtilen sevk maddeleri gereğince sanıkların cezalandırılmasını istediğini ifade etti.
Mahkeme heyeti tarafından adaletli ve caydırıcı bir karar verileceğine inandıklarını kaydeden Ertem, "Mütalaada sanık için 'kadına karşı kasten tasarlayarak öldürme' suçundan ceza talep edildi. Diğer sanık için ise bu suça yardım ettiği gerekçesiyle ceza verilmesi istendi. Sanıkların savunmalarını kabul etmiyoruz. Duruşma esnasında da olayın kaza olmadığına ilişkin savunmamızı yaptık. Onların beyanlarını kabul etmiyoruz çünkü 4 el ateş edilmiş." diye konuştu.
Baba Mesut Çolakoğlu ise mahkemenin vereceği karara güvendiğini ve sanıkların hak ettiği cezayı alacaklarına inandığını söyledi.
Kızına yapılanın barbarca ve canavarca olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Kimse kimseyi öldüremez. Hayattan koparamaz. Kızımın yaşayacakları vardı ama yaşayamadı. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Diğer gençlerimiz, çocuklarımız rahatlıkla yaşayabilsinler. Sosyal ve demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımız rahatça gezemeyecekler mi? Sanık, olay esnasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kendisi arıyor. Oradan söylüyor, 'Ben birini öldürdüm' diyor. 4 kurşun sıktığını kendisi zaten ifade ediyor. Açıklamalarda hepsi var. Otopsi raporunda her şey ortada. Bunun için şahide bile gerek yok." ifadelerini kullandı.
Olay
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evde 17 Aralık 2022'de Hasan F. ile kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında tartışma çıkmış, bu sırada silahla vurulan genç kız hayatını kaybetmişti.
Kuaför dükkanında çalışan ve ustalık belgesi almak için son sınavına girdiği gün öldürülen Çolakoğlu'nun katil zanlısı Hasan F. tutuklanmış, ev arkadaşı Muhammet Ali F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu davası: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talebi - Son Dakika
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