Eskişehir'de babası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de babası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Eskişehir'de babası tarafından tabancayla vurularak öldürülen Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'ın cenazeleri toprağa verildi. Cenazeler, helallik alınmasının ardından Erenköy Merkez Camisi'ne taşındı ve cami bahçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından asri mezarlıkta defnedildi. Olayın faili olan Osman Nuri Keskin ise tutuklanmıştı.

14.06.2024 14:15
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Eskişehir'de, babası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan aynı tabuttaki Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'ın cenazeleri, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evlerinin önüne getirildi.

Cenazeler, helallik alınmasının ardından Erenköy Merkez Camisi'ne taşındı.

Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ve annesi Hatice Keskin, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve vatandaşlar katıldı.

Cami bahçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından Merve Karabaş ile oğlu Ata Alp Karabaş'ın naaşları, asri mezarlıkta defnedildi.

Osmaniye'den kente gelen Osman Nuri Keskin, dün Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için 26 AIE 792 plakalı otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş edip öldürmüş, vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildikten sonra polise teslim edilmişti. Husumetli olduğu kızı ile torununu öldüren Keskin, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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