Eskişehir\'de Cadde Partisi ile 2025\'e Merhaba

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ESKİŞEHİR'de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla meşale yakıp, halay çekerek girdi.

Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi toplandı. Sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde coşkuyla 2025'e 'merhaba' dedi. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını meşale yakıp kendi aralarında halay çekerek kutladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezi kutlamaları anlık olarak takip etti. Eskişehir'de yılbaşında yaklaşık 3 bin güvenlik personeli görev yaptı.