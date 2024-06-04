Eskişehir'de Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir\'de Camilerde Kur\'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami ve Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'nde Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı iddia edilen alkollü şüpheli tutuklandı. Şüpheli, alkollü olduğunu ve pişman olduğunu ifade etti.

04.06.2024 17:37
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Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı iddiasıyla gözaltına alınan alkollü şüpheli tutuklandı.

Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i de yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheli M.E.S'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünde alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.E.S'nin savcılık sorgusunda, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım." dediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Reşadiye, Cami, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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