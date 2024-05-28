Eskişehir\'de Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Başladı

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Eskişehir Valiliği himayesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle organize edilen Çocuk Hakları ve İş İlkelerinin Desteklenmesi Programı başladı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların çocuk işçiliği önlemede önemli rol üstlendiğini söyledi.

Çocuk işçilik konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı UNICEF ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESESOB) yetkililerine teşekkür eden Çetin, şöyle konuştu:

"Ahilik kültürüyle şekillenen esnaf ve sanatkarlarımızda çocuk işçiliğe karşı çıraklık kavramı ortaya çıkmıştır. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenmek amacıyla usta işçilerin gözetiminde çalışan çocuğa 'çırak' adını veririz. Ayrıca çıraklık kavramı çoğu iş için gerekli kalifiye insan gücü yetiştirmekte etkili yollardan biri olarak görülmekte ve sosyal yaşantıda büyük önem taşımaktadır. Aileler çeşitli nedenlerde çocukların çalışmasına ihtiyaç duyduklarında en güvenilir yol olarak çıraklık sistemi karşılarına çıkmaktadır. Çocuk zorunlu eğitimini tamamlarken aynı zamanda esnaf ve sanatkarların himayesinde kayıt altına alınarak sosyal güvenlik imkanları sağlanıyor. Böylelikle hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bu bakımdan yapılan bu çalışmalara Eskişehir'in de dahil edilmesi memnuniyet vericidir."

UNICEF Sosyal Politika Sorumlusu Dilek Karagöz ise çocuk işçilik riski altında olan gençleri bundan kurtarmak ve planlama yapmak için çalıştayın büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Karagöz, "Yıllardan bu yana çocuk işçiliğin önlenmesi adına yaptığımız çalışmalar mesleki eğitim çocuk işçiliğin önlenmesi bakımından çok önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda gençlerin istihdam edilebilir meslek edinme, iş öğrenme olanaklarına ulaşması bakımından da önemli bir yer tutuyor." dedi.

Açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, ESESOB Başkanı Ekrem Birsen ile çok sayıda temsilcinin katıldığı program, çocuk işçiliğin önlenmesine dair çalıştaylarla 30 Mayıs'a devam edecek.