Eskişehir\'de Çocuk Mahalle Şenliği düzenleniyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Çocuk Hakları Birimi ve Sakin Okul Derneği iş birliğiyle "Çocuk Mahalle Şenliği" düzenleniyor. İlk durağı Büyükdere Mahallesi olan şenliğin ikinci adresi ise Ömür Mahallesi oldu.

EBB Çocuk Hakları Birimi ve Sakin Okul Derneği iş birliğiyle Büyükdere ve Ömür Mahallesi'nde "Çocuk Mahalle Şenliği" düzenlendi. Şenlik, 10 Eylül Salı günü Şirintepe Mahallesi'nde, 19 Eylül Perşembe günü ise Vecihi Hürkuş Parkı'nda devam edecek.