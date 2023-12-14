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Eskişehir'de Dilenciye 10 Bin 170 Lira Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Dilenciye 10 Bin 170 Lira Çıktı

Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilenirken yakalanan bir kişinin üzerinde 10 bin 170 lira bulundu. Dilenciye ceza uygulanırken, yanında dilendirdiği 2 çocuk için de işlem başlatıldı. Tepebaşı Belediyesi, dilencilere para veren vatandaşlara da yasal işlem uygulanacağını duyurdu.

Eskişehir\'de Dilenciye 10 Bin 170 Lira Çıktı
14.12.2023 - 15:30,
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ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde dilenirken yakalanan kişinin üzerinde 10 bin 170 lira çıktı. Dilenciye ceza uygulandı, yanında dilendirdiği 2 çocuk için de işlem başlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan, 'Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunması ve dilencilikle mücadele edilmesi' ile ilgili genelge kapsamında denetim yaptı. Dilenirken yakalanan erkeğin üzerindeki aramada 10 bin 170 lira bulundu. Paraya el konuldu. Zabıta Merkez Karakolu'na götürülen dilenciye Kabahatler Kanunu gereğince adli para cezası uygulandı. Ayrıca dilencinin yanında bulunan yaşı küçük 2 çocuk ise gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk İl Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

'DİLENCİLERE PARA VERENE DE İŞLEM UYGULANACAK'

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan genelgeye göre artık dilencilere para veren vatandaşlara da yasal işlem uygulanacak. Dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere karşı da halkımızın duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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Eskişehir Valiliği, Tepebaşı, Zabıta, Çocuk, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Dilenciye 10 Bin 170 Lira Çıktı - Son Dakika
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