Eskişehir\'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Let's Do It Türkiye iş birliğinde Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Porsuk Bulvarı üzerinde temizlik etkinliği düzenlendi. Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, "Çevremizi temiz tutalım" çağrısı yapıldı.

EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Dünya Temizlik Günü kapsamında tüm dünyada Let's Do It Türkiye tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık amaçlı temizlik etkinliğine katıldı.

Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ESGİAD, TEMA Eskişehir İl Temsilciliği, Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü, Eskişehir Gordion Rotary Kulübü, Tepebaşı Lions Kulübü, Eskişehir Tepebaşı Leo Kulübü, Yunus Emre Lions Kulübü, Eskişehir Lions Kulübü, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ile çevre dostu vatandaşlar katıldı.

Porsuk Bulvarı'nda başlayan çöp toplama etkinliğinde katılımcılar, farkındalık oluşturmak amacı ile çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, çöp toplarken vatandaşları da bilgilendirerek, "Çevremizi temiz tutalım" çağrısında bulundu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Bugün burada, Dünya Temizlik Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, temiz bir çevre sadece sağlığımız için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin yaşam kalitesi için de büyük önem taşımaktadır. Dünya genelinde kutlanan bu özel günde, çevremizi temizlemek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldik. Bizler, kamu kurumları olarak sadece temizlik faaliyetleri yürütmekle kalmamalı, aynı zamanda bu konuda toplumu bilinçlendirme sorumluluğunu da üstlenmeliyiz. Bugün yapacağımız çöp toplama etkinliği, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serecektir. Unutmayalım ki, temiz bir çevreye giden yol, bireysel farkındalıktan geçiyor. Hepimizin üzerine düşen görevler var ve bu görevleri yerine getirerek daha sağlıklı bir dünya yaratabiliriz. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür eder, toplumsal duyarlılığımızın artarak devam etmesini temenni ederim. Şimdi, çevremizi temizlemek için harekete geçelim!"

Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara su matarası hediye edildi.