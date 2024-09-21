Eskişehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir\'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Let's Do It Türkiye iş birliğinde, Porsuk Bulvarı'nda Dünya Temizlik Günü kapsamında temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar, çevre bilincini artırmak amacıyla çöp topladı ve 'Çevremizi temiz tutalım' çağrısı yaptı.

21.09.2024 14:56  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Let's Do It Türkiye iş birliğinde Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Porsuk Bulvarı üzerinde temizlik etkinliği düzenlendi. Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, "Çevremizi temiz tutalım" çağrısı yapıldı.

EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Dünya Temizlik Günü kapsamında tüm dünyada Let's Do It Türkiye tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık amaçlı temizlik etkinliğine katıldı.

Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ESGİAD, TEMA Eskişehir İl Temsilciliği, Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü, Eskişehir Gordion Rotary Kulübü, Tepebaşı Lions Kulübü, Eskişehir Tepebaşı Leo Kulübü, Yunus Emre Lions Kulübü, Eskişehir Lions Kulübü, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ile çevre dostu vatandaşlar katıldı.

Porsuk Bulvarı'nda başlayan çöp toplama etkinliğinde katılımcılar, farkındalık oluşturmak amacı ile çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, çöp toplarken vatandaşları da bilgilendirerek, "Çevremizi temiz tutalım" çağrısında bulundu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Bugün burada, Dünya Temizlik Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, temiz bir çevre sadece sağlığımız için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin yaşam kalitesi için de büyük önem taşımaktadır. Dünya genelinde kutlanan bu özel günde, çevremizi temizlemek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldik. Bizler, kamu kurumları olarak sadece temizlik faaliyetleri yürütmekle kalmamalı, aynı zamanda bu konuda toplumu bilinçlendirme sorumluluğunu da üstlenmeliyiz. Bugün yapacağımız çöp toplama etkinliği, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serecektir. Unutmayalım ki, temiz bir çevreye giden yol, bireysel farkındalıktan geçiyor. Hepimizin üzerine düşen görevler var ve bu görevleri yerine getirerek daha sağlıklı bir dünya yaratabiliriz. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür eder, toplumsal duyarlılığımızın artarak devam etmesini temenni ederim. Şimdi, çevremizi temizlemek için harekete geçelim!"

Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara su matarası hediye edildi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Türkiye, Porsuk, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
21:48 Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP’nin adayı olmazsa imza toplayabilir Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
20:18 Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 15:27:59. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement