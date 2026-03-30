Eskişehir\'de Eğitimde Eşitlik İçin 1000 Bilgisayar

AKFEN Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş., Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdiği iş birliğiyle, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren sosyal katkı modelini uygulamaya aldı. Protokol kapsamında 1000 adet bilgisayar, okulların kullanımına sunulacak.

Kamu–özel sektör iş birliğinin somut bir çıktısı olarak hayata geçirilen bu model; kullanılabilir durumdaki teknolojik ekipmanların yeniden değerlendirilerek eğitime kazandırılmasını, okulların dijital altyapısının güçlendirilmesini ve öğrencilerin çağın gerektirdiği imkanlara daha eşit şartlarda erişmesini hedefliyor.

Akfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile birlikte, sürdürülebilir sosyal fayda yaklaşımını merkeze alan örnek bir uygulama hayata geçirildi. Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreni, kamu ve özel sektörün ortak değer üretme potansiyelini ortaya koyan bir iş birliği olarak öne çıktığı aktarıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile Akfen Eskişehir Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Yalçın Temel arasında imzalanan protokol törenine; Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. Genel Müdürü Uğur Kılınç, milli eğitim yöneticileri ve şirket yetkilileri katıldı.

Protokol kapsamında, çalışır durumda olan 1000 adet bilgisayar kasası ve monitör, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara ulaştırılacak. Bu sayede okulların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin dijital imkanlara erişiminin artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kurulum ve teknik destek süreçleri de sağlanarak ekipmanların etkin ve sürdürülebilir kullanımı güvence altına alınacak.

"HEDEFİMİZ TOPLUMSAL FAYDAYI BÜYÜTMEK"

Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. Genel Müdürü Uğur Kılınç, hayata geçirilen iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Akfen olarak, sahip olduğumuz kaynakları yalnızca ekonomik değer üretmek için değil, toplumsal faydayı büyütmek için de kullanmayı önceliklendiriyoruz. Eskişehir'de hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, kullanılabilir durumdaki teknolojik ekipmanların yeniden değerlendirilerek eğitime kazandırılmasını sağlayan sürdürülebilir bir model sunuyor. Bu yaklaşımın, farklı bölgelerde de yaygınlaşarak daha fazla öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlamasını temenni ediyoruz."