Eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede "Onu çok seviyordum" dedi - Son Dakika
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Eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede "Onu çok seviyordum" dedi

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Eskişehir'de eşini 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık Atila Sarıhan mahkemede, "Onu çok seviyordum. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım" dedi.

20.02.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde 2023 yılının Mart ayında 2 yıl önce evlenen Atila Sarıhan (51) ile Rusya uyruklu Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Sarıhan eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınan Sarıhan tutuklandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

SAMSANOVA'NIN CEP TELEFONU ÇÖZÜMLENEMEDİ

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi. Mahkeme telefonun üretici firmaya gönderilerek açılıp açılmayacağının sorulmasına karar verdi. Mahkeme savcısı da mütalaasında tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ONU ÇOK SEVİYORDUM"

Duruşmada kendisini savunan sanık Atila Sarıhan öldürdüğü eşini çok sevdiğini belirterek, "İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle ben 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Atila Sarıhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede "Onu çok seviyordum" dedi
Kaynak: DHA

Eskişehir, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'Onu çok seviyordum' dedi - Son Dakika

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